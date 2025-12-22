"Für immer": Madleine Henderson hat sich mit Sinan verlobt

Madleine Henderson (32) überraschte ihre Fans am späten Sonntagabend mit einer tollen Neuigkeit: Die Social-Media-Bekanntheit und ihr Partner Sinan haben sich verlobt! Sie teilte zwei Bilder auf Instagram, auf denen sie stolz ihren frisch angesteckten Verlobungsring präsentiert. Während auf dem einen Bild ihre und die Hand ihres Partners liebevoll aufeinanderliegen, zeigt sie auf dem anderen Schnappschuss, welch breites Grinsen der Antrag und der Ring hervorbrachten. "Für immer in Liebe. Ich habe Ja gesagt!", kommentiert Maddi ihren Beitrag überglücklich.

Viel mehr Details zum Antrag verriet die einstige Are You The One?-Kandidatin bisher aber nicht. Allerdings verbrachte das Paar gestern ein paar gemeinsame Stunden nur zu zweit – das erste Date seit Langem. "Wir haben seit sieben Monaten kein Date gehabt und deswegen wird es Zeit und wir geben das erste Mal Babyboy ab", verriet Maddi in ihrer Instagram-Story, während sie sich ausgehfertig machte. Während ihres Dates gönnten sie sich ein gemeinsames Dinner und anschließend einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt.

Maddi und Sinan sind im Laufe des Jahres Eltern geworden. Ihr erstes gemeinsames Baby, ein Sohn, erblickte im Juli das Licht der Welt. "Jetzt sind wir vollständig und eine vierköpfige Familie", verkündete sie damals die Geburt auf Instagram. Zu diesem Zeitpunkt war Maddi bereits Mama einer kleinen Tochter. Sie stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer Arman.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson und Sinan, Dezember 2025

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Hendersons Hand, Dezember 2025

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern, Juli 2025