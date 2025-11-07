Ekelerregender Parasitenbefall bei "7 vs. Wild" Amazonas

Die fünfte Staffel von 7 vs. Wild kommt bei den Zuschauern gut an und hat bereits einige spannende und herausfordernde Momente geliefert, doch jetzt sorgt eine Situation für echten Grusel. Joe Vogel, Autor und Teilnehmer der Survival-Show, entdeckte laut kino.de während des sechsten Tages im Amazonas eine auffällige Beule auf seiner Kopfhaut. Seine Vermutung: Er könnte von einer Botfly – einer Torsalo-Fliege – befallen sein. "Die legt Eier an das Beißwerkzeug von Stechmücken, und wenn diese zustechen, werden die Eier mit in die Wunde gedrückt", erklärt Joe vor laufender Kamera in der bei Prime Video veröffentlichten Folge. Von dort entwickeln sich die Eier zu Maden, die sich in der Haut festkrallen und Gewebe fressen.

Die medizinischen Fakten zur Botfly, die in einer Texteinblendung erklärt werden, lesen sich dabei ebenso beunruhigend: typischerweise entsteht ein schmerzender, juckender Knoten mit einem kleinen Atemloch. Trotz der unangenehmen Gedanken, die allein die Beschreibung hervorrufen könnte, bleibt Joe erstaunlich gelassen. Er scherzt sogar darüber, das Tier später in seiner Wahlheimat Griechenland filmisch dokumentiert aus seiner Kopfhaut entfernen zu lassen. Seine pragmatische Haltung bringt neuen Gesprächsstoff für die Fans, die seit dem Start der Staffel die Abenteuer der Teilnehmenden in einer der gefährlichsten Regionen der Welt verfolgen.

Joe, der durch seine Bücher und Expertise im Bereich Survival bekannt ist, zeigte sich auch in früheren Projekten immer wieder furchtlos gegenüber den Launen der Natur. Der Aufenthalt im Amazonas scheint ihn dabei besonders zu inspirieren – sowohl für potenzielle Buchthemen als auch für weitere filmische Projekte. Neben seinen Survival-Fähigkeiten beeindruckt er mit seiner Fähigkeit, ruhig zu bleiben, selbst wenn die Herausforderungen haarsträubend werden. Die anderen Kandidaten sowie die wachsende Fangemeinde von "7 vs. Wild" bewundern sicherlich nicht nur seinen Mut, sondern auch seinen enormen Wissensschatz, den er bereitwillig mit ihnen teilt.

Joe Vogel, Sachbuchautor

TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen bei "7 vs. Wild"

Joe Vogel, Biologe und Sachbuchautor