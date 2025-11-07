Erster Trailer: "Stranger Things" bekommt animierten Ableger

Stranger Things geht mit der fünften Staffel zu Ende. Aber auch wenn die Hauptserie im Januar vorbei sein wird, müssen die Fans nicht gänzlich von dem Serien-Universum Abschied nehmen. Die Produzenten planen für das kommende Jahr nämlich eine animierte Serie. Netflix liefert jetzt einen ersten Einblick in den Ableger namens "Stranger Things: Tales from '85". Die Animationsserie erzählt die Geschichte aber nicht von vorn, sondern greift Handlungsstränge auf, die nicht in der Hauptserie thematisiert wurden. Genauer gesagt spielt "Tales from '85" zwischen der zweiten und der dritten Staffel von "Stranger Things" im Winter 1985. Die Freundesgruppe um Mike und Eleven kann die kalte Jahreszeit in der Kleinstadt Hawkins nicht genießen, denn ein neues Monster und neue Geheimnisse stellen das Örtchen auf den Kopf.

Ein Wiedersehen mit den Darstellern wie Millie Bobby Brown (21) oder Finn Wolfhard (22) gibt es nicht. "Tales from '85" ist vollständig animiert und die Stimmen werden von Synchronsprechern vertont. In dem Netflix-Clip erklären die "Stranger Things"-Schöpfer Matt und Ross Duffer (41), wie die Idee der Animationsserie kam. "Wir fragten uns, was wir noch mit 'Stranger Things' tun wollen. Und das war eine unserer ersten Ideen", erzählt Ross. Die Serie sollte im Stil eines Cartoons der 80er-Jahre gezeichnet werden, damit es zum ganzen Tonus von "Stranger Things" passt. Das Team um Showrunner Eric Robles habe grenzenlose Kreativität in das Projekt gesteckt: "Mit Animation gibt es wirklich keine Grenzen. Eric und sein Team konnten sich völlig austoben – und das haben sie auch!"

Die Produzenten hinter "Tales from '85" sind überzeugt, dass sie mit ihrer Serie einen Treffer gelandet haben. "Holt die Taschenlampen und Rucksäcke raus, weil das wird der Wahnsinn werden", verspricht Eric. Ob der Ableger an den Erfolg der Mutterserie anknüpfen kann, wird sich mit dem Release 2026 zeigen. Ein genaues Startdatum gibt es allerdings noch nicht. Dafür bekommen die "Stranger Things"-Fans ja aber erst einmal die fünfte und letzte Staffel der Realserie – und da erwartet sie einiges. Die Season erscheint in zwei Teilen zum Ende des Jahres, das Finale wird im Januar 2026 zu sehen sein. Obwohl die Folgen kürzer sein werden als erwartet, steckten die Macher ordentlich Aufwand in die Episoden: Laut filmstarts fraß das Finale ein Gesamtbudget von über 4 Millionen Dollar – eine Rekordsumme auf Netflix.

© 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Stranger Things: Tales of '85"

© 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Stranger Things: Tales of '85"

IMAGO / Cover-Images Matt und Ross Duffer, TV-Produzenten

