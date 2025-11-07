Langzeitliebe: Josh Hutcherson offenbart Beziehungsgeheimnis

Josh Hutcherson (33) gibt selten Einblicke in sein Liebesleben – jetzt macht der Schauspieler eine Ausnahme und spricht offen über seine Beziehung mit Claudia Traisac. Im Gespräch mit dem Magazin People verrät der Star, was ihre Partnerschaft nach all den Jahren lebendig hält. Beide arbeiten in der Filmbranche, weshalb ihre Terminkalender auch "immer unterschiedlich" sind. Josh beschreibt, wie unberechenbar ihr Alltag ist, und dass die beiden manchmal nicht wissen, ob sie "zwei Wochen" zusammen haben und sich danach "monatelang" nicht sehen. Diese Unberechenbarkeit sei zwar herausfordernd, mache die Beziehung aber auch "spannend in vielerlei Hinsicht", sagt er im Interview.

Trotz der Unvorhersehbarkeit ihres gemeinsamen Alltags betont der Die Tribute von Panem-Star, dass Kommunikation entscheidend sei, um Konflikte zu bewältigen. "Man kann Dinge durchmachen und zusammen stark werden, aber man muss kommunizieren", erklärte er. Im Gespräch zog Josh auch Vergleiche zwischen seiner Beziehung zu Claudia und der Beziehung eines Charakters, den er in seiner neuen HBO-Serie "I Love LA" darstellt. Dabei witzelte er, dass er persönlich vielleicht eher dazu tendiere, zu viel zu kommunizieren. Die Serie, in der er zusammen mit Rachel Sennott zu sehen ist, beleuchtet ebenfalls die Schwierigkeiten moderner Beziehungen.

Im Gespräch mit People wird Josh auch auf seinen Titel als "Internet Boyfriend" angesprochen. Der Spitzname "Internet-Boyfriend" steht dafür, dass ein Star für viele Fans im Netz der Traumtyp schlechthin ist. Man bewundert ihn online, verfolgt seine Auftritte und Bilder und empfindet ihn als besonders charmant – ohne ihn je persönlich getroffen zu haben. Für die Stars selbst ist das oft vor allem ein Zeichen von Popularität und Aufmerksamkeit. Doch Josh gibt sich bescheiden und sagt: "Ich habe darüber kein einziges Mal nachgedacht." Er halte sich online eher zurück. Beschweren will er sich über seine Internetbeliebtheit trotzdem nicht: "Wenn mir das diesen Job eingebracht hat, dann bin ich froh darüber. Ich nehme es an." Abseits des roten Teppichs versucht der Schauspieler, Privates weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Eine Haltung, die auch zu Claudia passt. Die Schauspieler sind seit 2013 ein glückliches Paar, kennengelernt haben sie sich am Set von "Escobar: Paradise Lost".

Getty Images Claudia Traisac und Josh Hutcherson in Los Angeles

Getty Images Josh Hutcherson, November 2015

Getty Images Josh Hutcherson, Oktober 2018