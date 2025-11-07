Nur ein Trend? Anne Wünsche spricht Klartext zu ihren Hunden

Anne Wünsche (34) hat in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in ihr turbulentes Leben auf Instagram gegeben. Jetzt erklärte der Social-Media-Star, wie es dazu kam, dass sie aktuell vier Hunde hat. Alles begann mit dem Tod ihrer 12-jährigen Hündin Mimi kurz vor der Geburt ihres Sohnes Savio. Ihr langjähriger Hund Spot war danach wie ausgewechselt, wirkte antriebslos, verweigerte Spaziergänge und wurde sogar unsauber. In der Hoffnung, seinem Zustand zu helfen, nahm Anne zunächst einen Notfallhund namens Toni auf. Eigentlich wollte sie diesen nur vorübergehend beherbergen, doch der junge Rüde eroberte ihr Herz im Sturm.

Doch die Harmonie zwischen den beiden Hunden ließ auf sich warten, da Toni immer spielen wollte und Spot lediglich seine Ruhe suchte. Schließlich entschied Anne, noch eine Hündin dazuzuholen, um für Toni einen altersgerechten Spielpartner zu schaffen und Spot etwas Entlastung zu verschaffen. Diese Hündin, die Anne Mrs. Princess nannte, überraschte jedoch mit einer unerwarteten Schwangerschaft. Nun gibt es zusätzlich noch den kleinen Welpen Bluey, den Annes Sohn liebevoll so genannt hat. Trotz des aktuellen "halben Zoos" zu Hause hat sich Spot deutlich erholt: Er spielt wieder, frisst normal und wirkt insgesamt glücklicher.

Ob Bluey allerdings dauerhaft Teil der Familie bleibt, hat Anne noch nicht entschieden. "Vier Hunde sind ne Hausnummer und eigentlich viel zu viel", gibt sie auf Instagram offen zu. Dennoch zeigt sie sich von der positiven Veränderung bei Spot begeistert und bereut ihren Einsatz für sein Wohlbefinden nicht. Anne, die nicht nur ihre Kinder, sondern offenbar auch ihre Vierbeiner liebevoll umsorgt, nimmt ihre Community regelmäßig mit durch die Höhen und Tiefen ihres Alltags und beweist dabei, dass sie auch in chaotischen Situationen das Beste für ihre Familie – menschlich wie tierisch – erreichen will.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / annewuensche.offiziell Anne Wünsche und ihr neuer Hund Princess

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025