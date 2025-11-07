Stefan Kleiser mutmaßt: Darum flog Umut Tekin aus Pflege-Job

Es knallt schon vor dem Start: Bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" treffen Umut Tekin (28) und Stefan Kleiser als Gegner mit Vorgeschichte aufeinander – der Partner von Theresia Fischer (33) schießt im Vorfeld bereits scharf. Im Promiflash-Interview bei der Premiere der Show bezeichnete Stefan Umut als "ein wildes Tier". Zudem behauptet er, der frühere ambulante Pflege-Mitarbeiter habe in seinem Job "nichts gelernt" und es habe an Respekt gefehlt. Sein Verdacht: Wegen fehlendem Respekt sei Umut bei seinem Arbeitgeber gekündigt worden. "Ich versuche halt immer noch ein bisschen Manieren zu haben. Ich bin ja der Ältere und ich habe immer gedacht – er ist ja eigentlich gelernter Altenpfleger – er hat auch ein bisschen Respekt vor mir. Aber Pustekuchen. Ja, der hat da [in seinem Beruf] nichts gelernt. Deswegen macht er das auch nicht mehr. Ich glaube, die haben den rausgeschmissen, weil er mit älteren Herrschaften nicht konnte. Da fehlt Würde und Respekt", erklärt Stefan seinen Gedankengang.

Stefan geht sogar so weit, Umut mangelnde Reife zu unterstellen und ihn als Symbol für impulsives Verhalten im Reality-TV zu beschreiben. "Der Umut steht noch mitten in der Pubertät. Er ist quasi so eine Art Red-Flag im Reality-Dasein", erklärte er gegenüber Promiflash. Der Partner von Theresia fühlt sich offenbar dazu berufen, eine Art erzieherische Rolle in der Show einzunehmen, wenn auch auf seine ganz eigene Art. "Ich wollte nicht väterlich sein, aber in so eine Richtung", erklärte Stefan und gab an, er habe versucht, Umut aus dessen hitzigem Verhalten herauszuholen. Ob ihm das gelungen ist oder die Konflikte doch eskalierten, wird in der Sendung zu sehen sein.

Hinter den Kulissen verbindet die beiden eine gemeinsame, aber hochexplosive TV-Historie. Die Eskalation im Sommerhaus der Stars hatte die Dynamik zwischen dem Reality-Neuzugang und dem TV-Routinier sichtbar gemacht. Jetzt kreuzen sich ihre Wege erneut – diesmal in einem Format, das auf Konfrontation angelegt ist. Umut hat sich in der Vergangenheit als impulsiv und ehrgeizig präsentiert, während Stefan gerne die Rolle des dominanten Ansagers annimmt. Nun müssen sie als Team agieren, um sich den Sieg der Show sichern zu können.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Stefan Kleiser und Umut Tekin

Anzeige Anzeige

Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin Stefan Kleiser und Umut Tekin, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidaten