Anne Wünsche verteidigt Dating-Leben nach Trennung von Karim

Anne Wünsche (34) hat auf Instagram offenbart, dass sie nach ihrer Trennung im August wieder auf Dates geht. Die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin teilte ihren Followern mit: "Ich hab heute ein Date." Diese Offenheit rief unterschiedliche Reaktionen hervor – von Zuspruch bis hin zu Kritik. Einige warfen ihr vor, sich zu schnell auf etwas Neues einzulassen, während andere ihre Entscheidung feierten und ihr Mut zusprachen. In ihrer Story zeigte sich Anne vor dem Treffen sichtlich nervös: "Ich bin super krass nervös. Nervöser geht es gar nicht mehr."

In der gleichen Social-Media-Story gab die 34-Jährige einen Einblick in ihren Gefühlszustand und erklärte, warum sie so offen mit ihrer Dating-Situation umgeht. "Ich bin immer noch einfach eine ganz normale Frau, ein ganz normaler Mensch, mit Bedürfnissen nach Sehnsüchten und so weiter und so fort", betonte sie. Anne verteidigte sich gegen die Kritik und unterstrich, dass jeder Mensch anders mit Trennungen umgehe. Für manche bedeute das Sport oder Yoga, für andere eben ein neues Date. Sie selbst wolle sich nicht von den Kommentaren bestimmen lassen und neugierig bleiben, wohin ihr Weg sie führe – sei es ein einmaliges Treffen oder etwas Langfristiges.

Vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihren Fans zudem ein ehrliches Update gegeben: Die Freundschaft-Plus-Phase, die sie nach dem Liebes-Aus mit Karim El Kammouchi (36) begonnen hatte, war inzwischen beendet. "Habe die Freundschaft-Plus-Geschichte beendet", erzählte Anne offen auf Instagram. Über die genauen Umstände schwieg sie zwar, machte aber klar, dass dieses Kapitel abgeschlossen sei. Auch in Sachen Dating zog Anne Bilanz. Sie berichtete, dass ihr erstes Date seit der Trennung keinen Erfolg gebracht habe. "Hatte vor Kurzem mein erstes Date seit der Trennung – aber ohne Erfolg", verriet das OnlyFans-Model in seiner Story.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025