Neue Ermittler überraschen Fans bei "Die Rosenheim-Cops"

Bei Die Rosenheim-Cops sorgt in einer neuen Folge mit dem Titel "Ein Diener zweier Herren" eine unerwartete Veränderung für Überraschung. Kommissar Anton Stadler, gespielt von Dieter Fischer, ermittelt diesmal nicht an der Seite seines gewohnten Partners Sven Hansen, sondern wird von der Ermittlerin Julia Beck, dargestellt von Michaela Weingartner, unterstützt. Der Fall des ermordeten David Frei in einer Berghütte bringt die beiden Charaktere zusammen und zeigt, dass Kommissarin Beck mit ihrem klaren Kopf und ihrer ruhigen Herangehensweise frischen Wind in die Ermittlungen bringt.

Die Figur Julia Beck ist den Fans der beliebten ZDF-Serie nicht unbekannt. Bereits seit Ende 2023 tritt sie gelegentlich im Ermittlerteam auf, was sie nach und nach zu einer festeren Größe macht. Der Einsatz mit Stadler bleibt dennoch nur vorübergehend, da Schauspielerin Michaela als Urlaubsvertretung für Igor Jeftić (Figur Sven Hansen), einspringt, der für kurze Zeit pausiert. Auch "Die Rosenheim-Cops"-Star Dieter Fischer wird demnächst durch Co-Star Baran Hevi ersetzt, da er sich vorübergehend seinen Theaterprojekten widmen wird. Solche kurzfristigen Wechsel sind bei der Serie also keine Seltenheit – sorgen aber immer wieder für spannende neue Konstellationen.

Hin und wieder müssen sich die Zuschauer aber doch endgültig von den Figuren verabschieden: So beispielsweise jüngst von Schauspielerin Marisa Burger (52), die über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg die Rolle der Sekretärin Miriam Stockl spielte. In ihre Fußstapfen tritt seither Kollegin Sarah Thonig (33). Die gebürtige Münchnerin ist auch seit vielen Jahren Teil der Serie und verkörpert die Rolle der Christin Lange.

ZDF, Linda Gschwentner Dieter Fischer in seiner Rolla als Anton Stadler, "Die Rosenheim-Cops"

Getty Images Michaela Weingartner beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags in Schloss Schleißheim, Juli 2023

ZDF, Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"