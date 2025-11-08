"Seelenlos": Anna-Maria Ferchichi zofft sich mit Nachbarin

Seit ihrem Umzug nach Dubai sorgt ein Nachbarschaftskonflikt für Ärger im Leben von Anna-Maria Ferchichi (43). In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln" enthüllte die achtfache Mutter, dass die Nachbarin ihrer Familie bereits vor dem Einzug negativ gegenüberstand. So habe die Frau Zettel ans Haus geklebt und sich darüber beschwert, dass Bauarbeiter der Ferchichis für Unordnung gesorgt hätten. "Die ganze Straße ist voll mit Bauarbeitern, aber sie meinte, das wären unsere gewesen", berichtete Anna-Maria ihrer Gesprächspartnerin Kimberly Devlin-Mania. Ihr Mann Bushido (47) suchte das Gespräch mit der Nachbarin, die daraufhin "ganz schön perplex" gewesen sei. "Zum Glück war es nicht ich", fügte Anna-Maria mit Blick auf ihre weniger diplomatische Art hinzu.

Der Konflikt fand seine Fortsetzung, als die Familie ihren Garten umgestalten ließ. Die Nachbarin beschwerte sich beim Community-Management und schickte sogar Fotos vom Bau, weil ein Aufbau angeblich zu nah an ihrer Grundstücksmauer stand. "Am Ende ging’s um 18 Zentimeter", kommentierte Anna-Maria kopfschüttelnd. Besonders bitter sei für sie das triste Erscheinungsbild des Grundstücks ihrer Nachbarin, das sie als "kalt und seelenlos" bezeichnete. Im Gegensatz dazu sei ihr eigener Garten voller bunter Blumen und einer beleuchteten Palme. "Seelenloser Garten, seelenlose Person", habe sie sich schließlich gedacht.

Trotz des Streits versucht Anna-Maria, gelassen zu bleiben. "Ich bin so froh, dass das nicht unser Haus ist", scherzte sie im Podcast und erklärte, dass sie sich nicht allzu lange mit solchen Menschen auseinandersetzen wolle. In der Zwischenzeit habe sie jedoch kreative Pläne, der missmutigen Nachbarin auf subtile Weise Paroli zu bieten: "Jetzt, wenn der Garten fertig ist, werde ich jeden Sonntagabend grillen und unsere Freunde laut lachen lassen", kündigte sie lachend an. Ein weiterer Grund für die Ferchichis, den Blick nach vorne zu richten, könnte eine mögliche Rückkehr nach Deutschland sein, über die immer wieder spekuliert wird.

IMAGO / APress Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025 in Berlin