Seltene Worte: Matthias Schweighöfer spricht übers Vatersein

Matthias Schweighöfer (44) gewährt ungewohnt persönliche Einblicke in sein Leben als Vater. Im Gespräch mit der Gala offenbarte der zweifache Vater, welche Werte er seinen Kindern im Leben mitgeben möchte. "Achtsamkeit, Dankbarkeit, Mut und Disziplin" seien für ihn genauso wichtig wie die Aufforderung, nicht zu viel Energie auf Ängstlichkeit zu verschwenden. Besonders am Herzen liegt ihm zudem das Konzept der Loyalität, das seiner Meinung nach sowohl Freunden und Lehrern als auch einem selbst gegenüber gelten sollte.

Die Antworten des 44-Jährigen zeugen von tiefer Überlegung seiner Rolle als Vater und dem Wunsch, seine Kinder bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Gleichzeitig bleibt der Schauspieler mit beiden Beinen fest im Leben. In seinem neuen Film "Das Leben der Wünsche" verkörpert er einen Familienvater, dessen Welt aus den Fugen gerät – eine Rolle, die das genaue Gegenteil seines privaten Familienlebens darstellt. Neben seiner Partnerin Ruby O. Fee (29), die ebenfalls im Film zu sehen ist, setzt Matthias auch privat auf klare Strukturen in Beziehung und Beruf: "Wir lassen die Arbeit vor der Tür und nehmen nicht alles mit rein."

Schon vor drei Monaten gewährte Matthias in Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" bewegende Einblicke in sein Privatleben. Im Gespräch mit der Moderatorin sprach der Schauspieler offen über seine langjährige Beziehung zu Ani Schromm, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. "Früher hat viel gefehlt", erklärte Matthias rückblickend. Nach der endgültigen Trennung 2018 fand er mit Ruby neues Glück. Über seine heutige Partnerin geriet er ins Schwärmen: "Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht." Besonders schön für ihn war, dass auch seine Kinder Gefallen an Ruby fanden.

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Ani Schromm und Matthias Schweighöfer in Frankfurt, 2010