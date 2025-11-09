Brustimplantate entfernt: Stephanie Davis hatte große Angst

Stephanie Davis (32) ließ sich vor wenigen Tagen in einer Klinik ihre Brustimplantate entfernen – und sprach zuvor offen über ihre Angst davor. In ihren Instagram-Storys erzählte die "Hollyoaks"-Darstellerin, sie habe eine unruhige Nacht gehabt und fürchte, aus der Narkose nicht aufzuwachen. "Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen vor Sorge, aber ich weiß, dass ich in guten Händen bin", erklärte Stephanie in einem Clip im Krankenhaushemd. Die Schauspielerin, die in der Soap Sinead O'Connor spielte, wollte die "schrecklichen, riesigen" Implantate loswerden und gestand, sie habe damals gehofft, sich mit größeren Brüsten attraktiver zu fühlen. "Ich wünschte, ich hätte das nie machen lassen", betonte sie gegenüber ihren Followern und kündigte an, wieder natürlicher werden zu wollen.

Nach dem Eingriff meldete sich Stephanie erneut im Netz und klärte auf, dass die Ärzte die Implantate nicht vollständig entfernen konnten. Wegen der Größe sei ein kompletter Verzicht medizinisch nicht möglich gewesen. Stattdessen setzte das Team deutlich kleinere Implantate ein. "Leute, ich bin auf der anderen Seite angekommen", jubelte sie und ergänzte erleichtert: "Diese lächerlichen Brüste sind weg. Ich bin so glücklich, wieder so zu sein wie früher." Zugleich bat die Reality-Bekanntheit um Geduld: Das Ergebnis brauche Zeit, Schwellungen müssten abklingen und die Brust müsse sich erst setzen. Ihren Schritt erklärte sie als Warnung an andere: Man unterschätze, wie weitreichend solche Eingriffe seien und welche Folgen sie für den Körper haben könnten.

Privat trägt Stephanie zuletzt noch eine andere Sorge mit sich herum: Ihr wenige Monate alter Sohn Samuel hatte im Frühjahr wiederholt Atemaussetzer. Laut The Sun passierte ein Vorfall in einem Babysensorik-Kurs, kurz bevor er gefüttert werden sollte. "Wir hatten einfach einen schönen Tag und plötzlich schäumt er aus dem Mund, mit viel Speichel. Du verlierst als Mutter den Kopf, es ist ehrlich gesagt Folter", wird Stephanie zitiert. Zwei Frauen, die in einem Krankenhaus arbeiten, eilten demnach zur Hilfe und riefen einen Rettungswagen. "Der arme Kleine hat zwei Lumbalpunktionen und alles Mögliche über sich ergehen lassen", berichtete die Schauspielerin.

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis im Mai 2023

Getty Images Stephanie Davis bei der Party zum 25. Jubiläum des OK! Magazine, 2018

Instagram / stephaniedavis88 Schauspielerin Stephanie Davis mit ihrem Baby, Juli 2025