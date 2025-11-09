Häusliche Gewalt? Haftbefehls Ehefrau Nina spricht Klartext

In einer neuen Instagram-Fragerunde hat Nina Anhan, die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (39), nun erstmals offen über ihre Beziehung gesprochen – und dabei auch heikle Themen nicht ausgelassen. Ausgelöst durch die jüngste Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" über den Musiker wollten viele Fans wissen, wie es wirklich hinter den Kulissen der Ehe aussieht. Eine Frage tauchte dabei besonders häufig auf: ob der 39-Jährige jemals gewalttätig gewesen sei. Dazu stellte Nina unmissverständlich klar: "Der Aykut ist mir gegenüber noch nie handgreiflich geworden. Verbal hatten wir unsere Auseinandersetzungen, ja, aber handgreiflich ist er noch nie, nie, niemals geworden."

Auch zu den häufigen Trennungsforderungen ihrer Follower nahm Nina Stellung. Sie kritisierte, dass viele Menschen ihre Meinung allein auf Basis der Dokumentation bilden würden: "Die Leute sehen eine Doku und denken, sie wissen jetzt alles über uns – aber das stimmt einfach nicht." Sie betonte, dass Außenstehende nur kleine Ausschnitte zu sehen bekämen und vieles, was in der Familie passiere, bewusst privat bleibe. Damit machte die zweifache Mutter deutlich, dass ihre Ehe komplexer ist, als es auf Social Media oder auf der Streamingplattform erscheinen mag.

In der Netflix-Doku sorgte Nina jedoch auch noch mit einer anderen Aussage für Aufsehen. Offen sprach sie über die Zerrissenheit zwischen ihrem Mann und seiner Bühnenfigur. "Den Aykut liebe ich, den Haftbefehl nicht", sagte die Ehefrau des Rappers und machte damit deutlich, dass sie den Menschen hinter dem Künstler klar von dessen öffentlichem Image unterscheidet. Die Belastungen durch Ruhm, Drogen und den unsteten Alltag führten dazu, dass sie viele Aufgaben im Familienleben allein übernehmen musste. So berichtete sie, dass sie und die Kinder ihren Vater manchmal morgens im Auto schlafend vorfanden, statt gemeinsam mit ihm den Tag zu beginnen.

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / haftbefehl Haftbefehl und sein Sohn Noah