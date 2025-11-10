Bereut Alessandra Riili ihren vorzeitigen Promihof-Ausstieg?

Reality-TV-Star Alessandra Riili hat die Realityshow Der Promihof vorzeitig verlassen. Gesundheitlich ging es der TV-Neueinsteigerin während ihrer Zeit auf dem Hof so schlecht, dass sie sich letztlich dafür entschied, das Format abzubrechen. "Ein bisschen, klar", antwortete Alessandra auf die Frage von Promiflash, ob sie ihre Entscheidung später bereut habe. Die Influencerin ergänzte: "Ich hätte gerne gesehen, wie weit ich gekommen wäre."

Zudem hatte Alessandra mit ihrer Gruppe noch große strategische Ziele: "Außerdem waren noch so viele Dinge offen, wir wollten zum Beispiel unbedingt die andere Allianz zerschlagen." Doch ihre Prioritäten lagen eindeutig bei ihrer Genesung. "Meine Gesundheit ging in dem Moment einfach vor. [...] Mir ging es selten so schlecht", berichtete sie von dieser herausfordernden Zeit gegenüber Promiflash. Tatsächlich war sie nach ihrem Ausstieg noch eine Woche lang krank, bevor es langsam wieder bergauf ging.

Die Realityshow, bei der Prominente in einer abgelegenen Hofkulisse verschiedene Aufgaben bestreiten, verlangte den Teilnehmern sowohl körperlich als auch mental einiges ab. Alessandra, die Schwester von Realitystar Jenefer Riili (32), nahm zum ersten Mal an einer solchen Sendung teil. Sie zeigte sich schnell als ehrgeizige Teamplayerin und war entschlossen, weit zu kommen – ein Wunsch, der durch ihre Erkrankung jedoch ein jähes Ende fand.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Alessandra Riili bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Instagram / DEF0seni0JI Jenefer Riili und Alessandra Riili, Schauspielerinnen

Anzeige