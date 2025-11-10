"Brauche eine Pause": Bill Kaulitz schwört dem Alkohol ab

Bill Kaulitz (36) zieht die Reißleine – und das nach einer Party, die es in sich hatte. In der neuen Video-Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", aufgenommen nur wenige Tage nach Heidis (52) legendärer Horrorparty in New York, wirken Bill und Tom Kaulitz (36) sichtbar angeschlagen. "Wir sind natürlich entsprechend im Arsch", sagt Tom gleich zu Beginn und greift statt zum üblichen Cocktail zu Kaffee und Orangensaft. Bill, sonst bekennender Champagner-Fan, setzt noch einen drauf: "Ich trinke erst mal nicht mehr, ich brauche eine Pause", erklärt der Sänger deutlich.

Tom nimmt seinem Bruder die Abstinenz-Ansage allerdings nicht ganz ab. "Mal sehen, wie lang es hält", stichelt der Gitarrist im Podcast – wissend, dass Bill Partynächte selten halbherzig feiert. Ein Mitfeierer, der Bill in dieser Nacht besonders beeindruckt hat, ist Olli Schulz (52). "Olli und ich, wir haben ganz wild gefeiert, das hat mir ganz gut gefallen", schwärmt er von den gemeinsamen Stunden. Schulz, der für seine ausschweifenden Anekdoten bekannt ist, war nicht nur ein Partygast, sondern sorgte sogar bei der Pre-Party in Heidis Restaurant für gelöste Stimmung. Und es blieb nicht beim Tanzen: Olli kam mit einem USB-Stick voller "selbst geschriebener Songs für Tokio Hotel". Eine steile Vorlage – musikalisch ist der Ball damit klar im Feld der Band gelandet.

Privat scheint die Dynamik der Kaulitz-Brüder einmal mehr durch: Tom, der gern frotzelt, aber aufmerksam über seinen Bruder wacht. Bill, der zwischen Exzess und Disziplin pendelt und nun laut ausspricht, was am Morgen danach viele denken. Die beiden teilen seit Jahren nicht nur Bühne und Podcast, sondern auch diese ungeschönte Ehrlichkeit, die Fans schätzen. Ihre Halloween-Abenteuer spiegeln den besonderen Zusammenhalt der Brüder wider, die beruflich wie privat stets als starkes Duo auftreten.

Getty Images Bill Kaulitz bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025

Getty Images Die Klum-Kaulitz-Familie bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York

Getty Images Olli Schulz bei der Premiere von "Sharknado 3"