Horrorerlebnis: Jennifer Lawrence stürzte mit Privatjet ab

Jennifer Lawrence (35) hat in einem Podcast von einer dramatischen Flugerfahrung berichtet, die sie 2017 nur knapp überlebte. Zusammen mit einem Familienfreund namens Robby und ihrem Hund Pippi war die Schauspielerin in einem Privatjet von Louisville, Kentucky, aus gestartet. Doch auf 9.400 Metern fiel plötzlich ein Triebwerk aus. Robby versuchte, sie zu beruhigen, aber kurz darauf versagte auch das zweite Triebwerk. "Wir wussten, dass wir sterben würden. Das gesamte Cockpit war mit Lichtern und Sirenen beleuchtet. Die Piloten weinten", schildert Jennifer die dramatischen Momente im Podcast "Las Culturistas".

Während des Absturzes bereitete sich Jennifer auf das Schlimmste vor und nahm Sprachaufnahmen für Freunde und Familie auf. "Ich hatte so ein gutes Leben, macht euch keine Sorgen", habe sie ihrer Familie versichert. Mit ihrem Hund auf dem Schoß erlebte sie jeden Moment der Krise mit intensiver Angst. Schließlich gelang den Piloten eine Notlandung am Buffalo Niagara International Airport. Als das Flugzeug den Boden berührte, prallte es mehrfach auf, bevor es zum Stillstand kam.

Einsatzkräfte mussten die Türen des Jets gewaltsam öffnen, um die Passagiere zu retten. Dort brach Erleichterung aus. "Wir alle umarmten uns und weinten", beschreibt die Oscar-Preisträgerin den glorreichen Moment. Während sie die Geschichte erzählt, stoppt Jennifer kurz, um ein Gefühl festzuhalten, das sie als typisch weibliches Phänomen bezeichnet. "Ich habe jede Sekunde davon erlebt, und alles, was ich sage, ist die Wahrheit, aber ich habe das Gefühl, ich würde lügen", meint sie. Die Zweifachmama beschreibt, wie sich erlebte Wahrheit plötzlich wie Übertreibung anfühlt – ein Nachhall des Schocks, der sie seit diesem Tag begleitet.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der New-York-Premiere von „Die My Love“ 2025

Getty Images Jennifer Lawrence beim Filmfestival in Cannes 2025

