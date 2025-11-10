Kurzfristig abgesagt: Darum fehlte Haftbefehls Mama in Doku

Die Netflix-Dokumentation über den Rapper Haftbefehl (39) sorgt bei den Zuschauern für emotionale Momente und intensive Einblicke in das Leben des Musikers. Doch eine wichtige Person fehlt in der Erzählung: seine Mutter. Regisseur Juan Moreno erklärte gegenüber dem Spiegel, dass sie ursprünglich vorgesehen war, um in der Doku über den schweren Lebensweg ihres Sohnes und den Verlust ihres Mannes zu sprechen. Doch kurz vor dem geplanten Interview zog sie sich zurück. In einer Sprachnachricht teilte sie Moreno mit, dass es ihr zu schwerfalle, über diese Themen zu sprechen – und bat darum, nicht gefilmt zu werden.

Trotz ihres Nicht-Erscheinens bleibt Haftbefehls Mutter eine zentrale Figur in seiner Geschichte. Moreno beschreibt sie als bewundernswerte Persönlichkeit und erwähnt eine überraschende Tatsache aus ihrer Vergangenheit: Sie war eine ausgesprochen erfolgreiche Ruderin und trat für den türkischen Klub Beşiktaş Istanbul an. Auch Haftbefehls jüngerer Bruder Cem, bekannt als Rapper Capo, würdigte sie in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Er schrieb über die Stärke und Opferbereitschaft seiner Mutter: "Du hast aus Schmerz Liebe gemacht, aus Dunkelheit Hoffnung. Wir schulden Dir alles." Das rührende Posting kommentierte Haftbefehl mit einem Herz-Emoji, was die enge Bindung innerhalb der Familie deutlich macht.

Schon wenige Tage nach dem Start der Netflix-Dokumentation stürmte "Babo – Die Haftbefehl-Story" die Streaming-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit mehr als 4,1 Millionen Abrufen weltweit wurde die Produktion zum Gesprächsthema – nicht nur bei Fans des Rappers. Unter den Zuschauern sorgte die schonungslose Ehrlichkeit der Doku für Diskussionen. Offen werden Kokainkonsum, familiäre Konflikte und die inneren Kämpfe des Musikers gezeigt. Eine besonders viel beachtete Szene war der Moment, in dem der Offenbacher auf das Lied "In meinem Garten" von Reinhard Mey Bezug nimmt und diesem damit zu einem erneuten Chart-Erfolg verhalf.

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

Netflix Ausschnitt aus "Babo - Die Haftbefehl-Story"

Imago Haftbefehl beim CARStival in Mannheim

