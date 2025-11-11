Dieses Realityformat machte Serkan Yavuz am meisten Spaß

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) hat sich auf Instagram den Fragen seiner Fans gestellt und dabei eine spannende Offenbarung gemacht. Ein Fan fragte, welches der vielen Formate, an denen er bisher teilgenommen hat, ihm am meisten Spaß gemacht habe. Der 32-Jährige zögerte nicht lange und antwortete entschieden: "Da gibt es nur eine Antwort: Kampf der Realitystars." Dazu ein paar Herz-Emojis – beinahe, als wäre er noch immer im Siegestaumel und das Finale gerade erst über die Bildschirme geflimmert.

Im großen Finale von "Kampf der Realitystars" 2023 standen neben Serkan nur noch Eva Benetatou (33) und Sascha Sirtl (47). In einem spannenden Endspiel holte Serkan schließlich den Sieg und trat damit in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin und Realitylegende Elena Miras (33). Für Serkan war das jedoch keineswegs Zufall, sondern das Ergebnis von enormem Kampfgeist, den er auch danach in zahlreichen Shows noch unter Beweis stellen konnte. "Ich glaube immer an mich und tue für den Sieg dann auch was", sagte er später über seinen Erfolg im Interview mit Promiflash.

Nach dem Triumph bei "Kampf der Realitystars" legte Serkan erst richtig los. Zusammen mit Samira Yavuz (31) holte er sich erst den Titel in Das Sommerhaus der Stars – dann zog er allein weiter Richtung Gipfel und gewann als erster Sieger jemals die Prime-Video-Show The Summit. In Neuseeland bezwang er dafür nicht nur Höhenmeter, sondern letztendlich auch Mitfinalistin Cecilia Asoro (29). Realitypokal hier, Preisgeld dort – Serkan sammelt die TV-Trophäen wie andere Festivalarmbänder. Bleibt nur die Frage: Was räumt er als Nächstes ab? Dschungelkrone, Let’s Dance-Pokal oder irgendwann die erste eigene Show? Wer ihn kennt, ahnt: Lange wird es sicher nicht mehr dauern.

RTLZWEI Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Paul Janke und Daisy Dee bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Manni Ludolf und Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Amazon MGM Studios Serkan Yavuz, Teilnehmer bei "The Summit"

