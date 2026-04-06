Abschied: Lukas Baltruschat gibt sein Reality-TV-Aus bekannt

Realitystar Lukas Baltruschat (31) zieht einen Schlussstrich: Nach der finalen Folge von The 50 verabschiedet er sich aus der Reality-TV-Welt. Das gab er jetzt auf Instagram bekannt. In einem ausführlichen Posting erklärt Lukas, dass für ihn ein prägendes Lebenskapitel endet. Wer ihn zuletzt vor dem Bildschirm verfolgt hat, muss nun ohne ihn auskommen. "Ende eines Kapitels. Reality-TV hat mir vieles gegeben, aber es hat mich auch einiges gekostet", fasst er seine Entscheidung zusammen und betont: "Hinter jedem Profil steckt ein Mensch mit Gefühlen, mit Geschichte und mit Dingen, die man nicht sieht. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, wieder mehr Menschlichkeit ins Internet zu bringen."

In dem Beitrag blickt Lukas auf drei intensive Jahre zurück. Er sei damals in die erste Sendung gegangen, ohne selbst je Reality-TV-Formate geschaut zu haben. "Ich hatte keine Ahnung von dieser Welt", heißt es in seinem Post. Aus einem anfänglichen Versuch entwickelte sich schließlich eine Karriere in der Bubble: "Aus einer Show wurden am Ende acht." Doch das brachte auch Schattenseiten mit sich: Auf dem Weg habe er Anteile von sich verloren. "Ich habe Dinge gemacht, die nicht zu mir passen. Werte über Bord geworfen, hinter denen ich eigentlich immer stand. Entscheidungen getroffen, auf die ich heute nicht stolz bin", reflektiert er.

Der Alltag vor der Kamera sei hinter den Kulissen häufig dunkler, als es scheint: "Nach außen sieht alles nach Spaß, Fame und Erfolg aus. Aber was viele nicht sehen, ist, was innerlich passiert. Der Druck, die Erwartungen und die Dynamiken." Trotz seiner Entscheidung, aufzuhören, nimmt der frühere Die Bachelorette-Teilnehmer jedoch etwas fürs Leben mit: "Ich habe viel daraus gelernt. Mehr über mich, als ich es jemals ohne diese Erfahrungen hätte tun können." Abschließend betont der gebürtige Hamburger: "Ich bin dankbar für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, aber ich bin auch dankbar für die Fehler. Denn genau die haben mir gezeigt, wer ich nicht mehr sein will."

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RTL / Frank Beer Lukas Baltruschat, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025

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Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat im September 2024

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Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar