RTL teilt Statement zum aktuellen Temptation-Island-Drama

Die aktuelle Folge von Temptation Island V.I.P. sorgt für mächtig Aufruhr in der Reality-TV-Welt. Besonders die Szenen mit Aleksandar Petrovic (34) haben eine Welle von Kritik in den sozialen Medien entfacht: Fans und Reality-TV-Kollegen zeigen sich schockiert über sein Verhalten, das sie als respektlos und unangemessen empfinden. Janin Ullmann (43), die seit dieser Staffel die Moderation übernimmt, bezog bereits Stellung – RTL und das Produktionsteam hingegen schwiegen zunächst, was viele Fans sehr verärgerte. Nun liegt ein offizielles Statement des Senders vor.

In der Instagram-Story des Accounts der Show finden sich nun einige Worte zu dem Eklat. "Wir verstehen, dass die Szenen in Folge sechs viele bewegen", heißt es dort. Man ruft die Zuschauer jedoch dazu auf, etwas Geduld zu haben: "'Temptation Island V.I.P.' zeigt echte Emotionen und Beziehungen in Extremsituationen – wie sich alles weiterentwickelt und kontextualisiert, wird bis zum Wiedersehen noch deutlich." In jedem Fall sei Hetze im Netz keine akzeptable Reaktion auf das Geschehen in der Show.

In dem Statement bleiben RTL und das Produktionsteam also recht vage. Janin hingegen fand deutlichere Worte. Mit den Worten "Ein Nein ist ein Nein" machte sie unmissverständlich klar, was sie von Aleks' Verhalten hält. Der 34-Jährige echauffierte sich nämlich in einer Szene über die Sexflaute mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu (25) und erzählte von einer Situation, in der sie sich nach einem ursprünglichen Nein mittels schlechten Gewissens dann doch zum Geschlechtsverkehr überreden ließ. In einer anderen Szene verglich er seine Verlobte mit toten Fischen. Auch im Umgang mit den Verführerinnen legte er respektloses Verhalten an den Tag.

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.