So fühlt sich Vanessa Nwattu nach Aleks' Temptation-Szenen

Die Aussagen von Aleksandar Petrovic (34) in der aktuellen Folge Temptation Island V.I.P. sorgen derzeit für Furore. Es wurde eine Tonspur ausgestrahlt, in der der Realitystar abseits des Sets mit einem Fischer über Details aus seinem Sexleben sprach. Zuvor hatte er Verführerinnen mit Alkohol ins Gesicht gespuckt und abwertend mit ihnen gesprochen. Zuschauer und Reality-TV-Kollegen äußerten sich bereits dazu, ebenso wie die Produktion von "Temptation Island" sowie die Moderatorin Janin Ullmann (43). Nur eine schwieg bislang: Aleks' Verlobte Vanessa Nwattu (25). Nun bezieht sie in ihrer Instagram-Story Stellung. "Was soll man nach solchen Szenen fühlen?", fragt sie fassungslos und findet: "Wenn man sich aktuell das Internet anschaut, sind die Reaktionen verständlich und auch nachvollziehbar."

Wirklich positionieren kann sich Vanessa zu den Aussagen ihres Verlobten noch nicht, wie sie erklärt – immerhin könne sie nicht den Rest der Staffel spoilern. Sie verspricht jedoch, sich ausführlicher zu äußern, sobald es ihr möglich ist. Dennoch lässt die 25-Jährige durchblicken: "Es gibt einige Sachen, die ich schlimm fand. Angefangen damit, dass man persönliche Grenzen überschreitet bis hin zu, dass man so ein fragwürdiges Verhalten an den Tag legt." Vanessa betont, sie habe niemals damit gerechnet, dass die Situation in der Show so ausarten könne.

Doch was ist eigentlich genau vorgefallen? In einem Gespräch mit seinem Co-Star Wladi Gärtner klagte Aleks über seine Sexflaute mit Vanessa. Sogar in der Nacht ihrer Verlobung habe sie es abgelehnt, mit ihm zu schlafen. Nur aus schlechtem Gewissen sei sie schließlich trotzdem noch mit ihm ins Bett gestiegen, so schilderte er es in der aktuellen Folge. Zudem erzählte er einem Fischer abseits der Dreharbeiten von seinem Sexleben und verglich Vanessa dabei mit toten Fischen.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

