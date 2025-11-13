Hatte Umut Tekin vor "Love Island VIP" einen Verlobungsring?

Aufregender Moment in Folge zweiundzwanzig von Love Island VIP: Bei der großen Pressekonferenz, in der sich die verbliebenen Couples den Fragen der bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten stellen mussten, geriet Umut Tekin (28) ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Thema: ein angeblicher Verlobungsring zu Hause. Direkt konfrontiert mit der Frage, wie er seine frühere Beziehung so schnell abschließen konnte, obwohl da offenbar ein Ring im Spiel sei, reagierte der Reality-Star ruhig – und machte eine persönliche Tradition zum Thema. "Den Ring habe ich, aber den habe ich schon viel länger", erklärte Umut vor laufenden Kameras auf der Inselrunde.

Im weiteren Gespräch präzisierte Umut, dass der Ring nichts mit seiner letzten Beziehung zu tun habe, sondern aus seiner Familie stamme. In seiner Community und seiner Kultur sei es üblich, dass die Mutter in der Türkei einen Ring besorge – aus Hoffnung und Gebet, dass der Sohn eines Tages die richtige Frau finde. "Ein Ring ist da, definitiv, aber dieser Ring wird nur an die richtige Frau gegeben", sagte Umut in der Show. Moderatorin Sylvie Meis (47) würdigte das sofort und nannte es "eine sehr schöne Geschichte und eine sehr schöne Tradition", womit sie spürbar die Stimmung in der Runde entspannte.

Umut, der durch Reality-Formate bekannt wurde, spricht selten über private Rituale seiner Familie. Umso mehr überraschte der Moment, in dem er Einblicke in Werte und Verbundenheit zu seiner Mutter gab. Freunde beschreiben den TV-Star oft als jemanden, der sein Umfeld eng einbindet und wichtige Entscheidungen gern im Austausch mit der Familie trifft. In der aktuellen Staffel von "Love Island VIP" bandelte er sowohl mit Jeje Lopes, als auch mit Joena Steilen an – was für viel Gerede unter den Zuschauern sorgte.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

Imago Umut Tekin, November 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Umut Tekin, Realitystar