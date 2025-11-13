So häufig versucht Jimi Blue Ochsenknecht, Snow zu sehen

Was für ein Moment: In einem Interview in der Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany" sprachen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) darüber, wie oft er Tochter Snow Elanie Koc (4) sehen will – und wie oft es tatsächlich klappt. Während die Eltern am Set eigentlich eine Art Versöhnung versuchen wollten, kam alles anders. Kurz vor Drehbeginn wurde Jimi Blue am Flughafen Hamburg festgenommen und 25 Tage in Untersuchungshaft genommen. Nun schilderten beide, wie es weitergehen soll, wo sie als Eltern stehen und mit wem sie sich künftig vielleicht wieder vor der Kamera zeigen. Sein Wunsch: mehr gemeinsame Zeit mit Snow – am liebsten bald auch im Urlaub.

Der Schauspieler erklärte im Interview, er wolle "immer mehr Stück für Stück was zusammen machen" und träume sogar von einer Reise nach Italien. Vor allem aber bemühe er sich nach eigener Aussage um präsente Vater-Momente: Er sehe Snow "so oft ich kann". Yeliz reagierte darauf mit trockenem Humor. "Regelmäßig jetzt nicht", sagte die Reality-Darstellerin und musste sich ein Lachen verkneifen. Jimi Blue blieb dabei: "Mindestens einmal im Monat versuche ich es schon." Zuvor hatte er berichtet, wie sehr ihn die Haft von seiner Familie abgeschnitten habe: Telefongespräche seien streng begrenzt gewesen, Videokontakt zu Snow gar nicht möglich. Er wolle es in Zukunft besser machen, betonte er im Gespräch in der Show.

Im Gespräch mit Joyn machte Jimi Blue deutlich, wie sehr ihn das plötzliche Aus kurz vor Drehbeginn belastet hat. "Das Letzte, was sie hört, ist: Ich bin gleich da. Und dann hört sie einen Monat gar nichts. Du kannst Kinder nicht anlügen und dann einfach nicht kommen", erzählte der Schauspieler sichtlich bewegt über die letzten Worte an seine Tochter vor der Haft. Besonders schwer fiel es ihm, dass er sich nicht einmal persönlich von Snow verabschieden konnte. Auch für die Mutter war die Situation enttäuschend. "Ich wurde mal wieder hängen gelassen. Aber das ist ja nichts Neues", sagte sie offen im Interview.

Joyn / Julia Feldhagen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn am Landesgericht Innsbruck, 2025