Kim Virginia geknickt: Sie verbringt Jahrestag ohne Nikola

Kim Virginia (30) und Nikola Grey (29) würden heute eigentlich ihren Jahrestag feiern. Doch seit dem Verschwinden des Realitystars steht ihre Beziehung auf der Kippe. Die Influencerin berichtet in ihrer Instagram-Story nun von ihrer Gefühlslage: "Wir hatten etwas ganz Besonderes geplant. Solche Tage sind mir immer sehr heilig. Jetzt verbringe ich den Tag alleine, was sich echt blöd anfühlt. Wie schnell sich das Leben verändern kann, ist echt crazy." Anstatt Zeit mit ihrem Partner zu verbringen, wolle sie den Fokus auf Wellness setzen.

Doch ganz allein ist Kim nicht. Ablenkung bieten ihr die drei jungen Dalmatiner, die sie sich vor einigen Wochen gemeinsam mit Nikola angeschafft hatte. Neben der Pflege um sich selbst halten die Welpen die TV-Bekanntheit auf Trab. Gleichzeitig kann sich die Auswanderin auf ihre Community verlassen. "Gerade jetzt, in dieser Zeit, gebt ihr mir so viel Kraft, Liebe und Halt. Eure Nachrichten, eure Unterstützung und euer Vertrauen bedeuten mir mehr, als ihr wisst", teilt sie ihren Fans auf Social Media mit.

Als Nikola das gemeinsame Zuhause in den Vereinigten Arabischen Emiraten verließ, ließ er nicht nur Kim, sondern auch die Vierbeiner zurück. Seine Partnerin war von diesem Verhalten entsetzt. In einem früheren Post im Netz wetterte sie: "Ich kümmere mich ums Haus, Welpen und Firma gleichzeitig, mache mir Sorgen, habe schlaflose Nächte, rufe die Polizei... Und funktioniere gleichzeitig für alles und jeden Mitarbeiter, den wir haben. [...] Ich fühle mich gerade einfach nur vera*scht."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und ihr Welpe, Oktober 2025