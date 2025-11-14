Prinzessin Kates 2.200-Euro-Kleid wird im Netz verspottet

Ein royaler Abend mit einer Premiere und viel Gesprächsstoff: Prinzessin Kate (43) erschien am Samstag in der Londoner Royal Albert Hall zur traditionellen Gedenkveranstaltung für gefallene Soldaten – und brachte erstmals ihren ältesten Sohn Prinz George (12) mit. Der royale Nachwuchs trug einen schwarzen Anzug, eine Mohnblumen-Anstecknadel und eine gestreifte Krawatte. Die 43-Jährige setzte auf ein schwarzes Midikleid der Designerin Alessandra Rich mit auffälligem weißem Kragen. Das Stück aus Envers-Spitze und Seide kostete einst knapp 2.200 Euro, wie t-online berichtet. Dazu kombinierte sie eine Brosche und Ohrringe aus dem Besitz der verstorbenen Queen Elizabeth II (†96). Anwesend waren auch weitere Mitglieder der Royal Family. Doch einer fehlte: Prinz William (43).

Während George mit seinem stillen Debüt die Herzen vieler Zuschauer eroberte, entfachte Kates Outfit online hitzige Kommentare. Auf Instagram schrieb eine Nutzerin: "Sie braucht ein neues Styling-Team." Eine weitere betitelte die Prinzessin sogar als "Oma Kate" und noch spitzer wurde es auf der Plattform X: "Wer hat Kate in diesem Look aus dem Haus gelassen? Dieses Kleid ist für keine Frau tragbar ..." Neben der Prinzessin und ihrem Nachwuchs nahmen König Charles (77) und Königin Camilla (78) an der Zeremonie teil, ebenso Prinz Edward (61) mit seiner Frau Sophie sowie Prinz Richard und seine Ehefrau Brigitte. William fehlte in London, weil er in Brasilien bei der UN-Klimakonferenz COP30 unterwegs war. Dort hielt er im Namen des Königs eine Rede und verlieh am Vortag in Rio de Janeiro den Earthshot Prize.

Dass der 12-jährige Royal seine Mutter zu einem solch offiziellen Anlass begleitete, könnte auf eine schrittweise Vorbereitung auf seine zukünftige Rolle in der Monarchie hinweisen. Kate und William legen stets großen Wert darauf, ihre Kinder behutsam an protokollarische Aufgaben heranzuführen, ohne deren Kindheit einzuschränken. Kate, die regelmäßig mit ihrem Stil für Aufsehen sorgt, bestätigte in der Vergangenheit, dass sie sich beim Schmuck oft auf Stücke mit emotionaler Bedeutung konzentriere – wie zum Beispiel jene Erinnerungen an die verstorbene Königin. Dieses persönliche Detail dürfte auch in der aktuellen Wahl ihres Looks eine große Rolle gespielt haben, ungeachtet der abweichenden Meinungen in den sozialen Medien.

Getty Images Prinzessin Kate am 11. September 2025 in Sudbury, Suffolk

Imago Prinz George, Prinzessin Kate, König Charles und Königin Camilla, November 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025