Sarah Joelle Jahnels Ex-Freund Ersin bricht sein Schweigen

Sarah Joelle Jahnel (36) hat mit ihrer Ankündigung, erneut Mutter zu werden, für Aufsehen gesorgt. In einem Instagram-Post teilte die Reality-TV-Darstellerin mit, dass sie ein Kind mit ihrem neuen Partner erwarte. Diese Nachricht folgt Schlag auf Schlag, nachdem sie und Ersin, mit dem sie bei Das Sommerhaus der Stars auftrat, getrennte Wege gingen. Doch während Sarah Joelle behauptet, ihren jetzigen Partner erst nach den Dreharbeiten und der Trennung kennengelernt zu haben, widerspricht Ersin dieser Darstellung deutlich. In einem Interview mit RTL sagte er: "Fakt ist, ich wusste nach dem Sommerhaus, dass sie ihren neuen Lebensgefährten seit Mai hat." Seine Aussage legt nahe, dass ihre Beziehung schon während der Zeit des Sommerhauses ins Wanken geriet.

Ersin erklärte weiter, dass Sarah Joelle vor dem "Sommerhaus"-Dreh mehrere Monate auf Mallorca war und erst kurz vor ihrem gemeinsamen Einzug in die Promi-WG zurückkehrte. Die unruhige Beziehung der beiden war den Zuschauern bereits während der Sendung aufgefallen: Streit, Vorwürfe und gemeinsame Szenen, die von Distanz geprägt waren. Laut Ersin hielt ihn vor allem die Beziehung zu Sarah Joelles Tochter Lia in der Partnerschaft. "Weil die Kleine denkt, ich bin ihr leiblicher Vater. Ich muss auch sagen, ich vermisse die Kleine auch", sagte er und deutete damit an, dass sein Herz an dem Kind hängt, das er wie seine eigene Tochter aufgezogen hat.

Sarah Joelle, die nicht nur für ihre Reality-TV-Auftritte, sondern auch für musikalische Projekte bekannt ist, war in der Vergangenheit immer wieder Mittelpunkt medialer Aufmerksamkeit. Ihre Beziehung mit Ersin sorgte auch in der Öffentlichkeit für Turbulenzen, zuletzt nach der Teilnahme an "Sommerhaus der Stars". Dabei gab es gegenseitige Schuldzuweisungen und hitzige Debatten. Ersin hatte zuvor in sozialen Netzwerken kritisch auf die Schwangerschaftsankündigung reagiert und dabei auch private Details geteilt. Ob und wie Sarah Joelle auf diese jüngsten Äußerungen reagieren wird, bleibt abzuwarten, während die Diskussionen um ihre neue Beziehung weitergehen.

Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Sarah Joelle Jahnel im "Sommerhaus der Stars" 2025

