Emma Fernlund verheimlichte ihre Gesichts-OP vor der Familie

Emma Fernlund (24) erholt sich gerade von einer intensiven Schönheitsoperation. Die Promihof-Teilnehmerin ließ sich dabei die Nase korrigieren, ein sogenanntes Foxy-Eye-Lifting durchführen und ihr Doppelkinn absaugen. Nun überrascht sie ihre Fans auf TikTok mit einem traurigen Geständnis: "Meine Mutter hat geweint, weil ich mich operieren lassen habe. Ich habe meiner Mutter nichts erzählt. Ich habe niemandem aus meiner Familie erzählt, dass ich mich operieren lassen werde, weil ich wusste, dass sie mich abhalten wollen."

Das Thema geht Emma sichtlich nahe. Unter Tränen berichtet sie: "Es bricht mir das Herz, dass ich meiner Mutter das Herz breche, dass ihre Tochter so eine Entscheidung für sich trifft und sie daran nicht teilhaben lässt und das alleine macht und ihr nicht Bescheid gibt. Das tut mir einfach nur leid." Die OP sei ein lang gehegter Traum gewesen, den sie sich von niemandem ausreden lassen wollte. Jedoch sieht die Ex-Freundin von Umut Tekin (28) ein, dass es auch nicht korrekt gewesen sei, den Eingriff vor ihren engsten Vertrauten zu vertuschen.

Auch vor ihren Fans ging die 24-Jährige nicht komplett offen mit ihrem Eingriff um. Direkt nach der OP verdeckte sie ihr Gesicht auf Social Media, um die Schwellungen zu verstecken. Erst vier Tage danach zeigte sie sich offen vor ihren Fans und gab dabei ein Update zu ihrem Zustand. "Ja, ich bin natürlich noch im ganzen Gesicht geschwollen und sehe ein bisschen crazy aus. Das ist mir auch klar, aber dafür, dass es erst drei bis vier Tage her ist, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden", berichtete sie.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund wenige Tage nach ihrer Gesichts-OP, November 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, September 2025

