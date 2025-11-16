So teuer ist eine Nacht im "Sommerhaus der Stars" in Bocholt

Eine Nacht dort verbringen, wo Realitystars um Nerven, Beziehungen und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen? Das ist tatsächlich möglich: In Bocholt in Nordrhein-Westfalen steht das Bauernhaus Barlo, in dem die Teilnehmer der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars zusammenrücken. Berichten der Saarbrücker Zeitung zufolge lässt sich eine Übernachtung über Portale wie Booking.com oder Airbnb buchen – und zwar für Gruppen bis zu zehn Personen. Der Preis: 590 Euro pro Nacht für das gesamte Haus.

Auf den Buchungsplattformen schneidet das Anwesen mit 8,8 von 10 Punkten bei 116 Bewertungen beachtlich ab. Besonders gelobt werden das freundliche Personal, die Lage im Grünen und das stimmige Preis-Leistungs-Verhältnis. Weniger euphorisch sehen Gäste hingegen das WLAN, den Komfort, die Ausstattung und die Sauberkeit, die jeweils etwas schwächer bewertet wurden. Wer das Haus aus dem Fernsehen kennt, sollte wissen: Im Normalbetrieb gibt es deutlich weniger Betten als in der Show, in der alles auf maximalen Druck, minimale Privatsphäre und die berühmten Gruppendynamiken ausgelegt ist. Für die 2025er Staffel zogen zunächst acht Paare ein, zwei weitere folgten später. Erst mit dem Auszug einzelner Teams wird es dort luftiger. Wer privat bucht, erlebt hingegen den ruhigeren Original-Charme des Hofs, ohne 24-Stunden-Kameras, ohne Challenges, aber mit der Kulisse, die Fans sofort wiedererkennen.

Das "Barlo" ist ein klassisches Bauernhaus, das seine urige Optik nicht versteckt: dicke Mauern, viel Holz, weite Blicke über Felder. Viele Gäste nutzen den Hof als Ausgangspunkt für Radtouren Richtung niederländische Grenze oder für ein Wochenende mit der Clique. Einige bringen Brettspiele mit, kochen gemeinsam, sitzen abends im Garten und fühlen sich der TV-Welt ein Stück näher, ohne auf Ruhe verzichten zu müssen. Bocholt selbst punktet bei Besuchern mit kurzen Wegen und einer entspannten, bodenständigen Atmosphäre. Wer das Sommerhaus-Flair privat erleben möchte, plant am besten frühzeitig – die Nachfrage steigt erfahrungsgemäß, sobald RTL neue Folgen ausstrahlt.

RTL Das Sommerhaus der Stars in Bocholt

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL "Das Sommerhaus der Stars" Staffel 10