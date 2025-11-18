Gibt es Protokolle über Prinz Andrews ausschweifende Partys?

Neue Enthüllungen könnten den Ruf von Ex-Prinz Andrew (65) weiter erschüttern. Der Royals-Experte Robert Jobson behauptet in seiner bald erscheinenden Biografie "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty", dass Sicherheitsbeamte des Prinzen detaillierte Protokolle über seine täglichen Aktivitäten führten. Diese sollen Reisen, genutzte Flugzeuge und andere Details umfassen. Laut Robert, der auf einer Konferenz in London sprach, könnten diese Informationen belegen, wann und in welchem Zusammenhang Andrew mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in Kontakt stand. Besonders brisant: Dem Royal wird vorgeworfen, im Jahr 2000 eine Party für Epstein und Ghislaine Maxwell (63) auf dem Anwesen der königlichen Familie in Sandringham organisiert zu haben.

Das Buch wirft zudem ein dunkles Licht auf Andrews Privatleben. Robert berichtet, dass Mitarbeiter auf dem Anwesen des Royals Drogen, Gleitgel und Kondome im Badezimmer fanden. Zudem wird geschildert, dass Epstein angeblich Andrews Reise nach Thailand finanzierte, wo Fotos entstanden, die die beiden in Gesellschaft junger Frauen zeigten. Auch auf fragwürdigen Veranstaltungen wie einer sogenannten "Hookers and Pimps"-Party sollen sie zusammen gewesen sein. Laut Robert gibt es jedoch bislang keine laufenden Ermittlungen gegen Andrew, doch bestätigt der Biograf, dass ehemalige Sicherheitsbeamte der Royals wichtige Zeugen sein könnten. Er betont: "Jemand weiß mehr, als er preisgibt."

Andrew, der jüngere Bruder von König Charles III. (77), geriet bereits in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen. Seine enge Verbindung zu Epstein und Vorwürfe über unangemessenes Verhalten haben den einst renommierten Royal in der Öffentlichkeit stark in Verruf gebracht. Nach dem Skandal um Virginia Giuffre (†41), die Andrew des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, zog sich der Ex-Prinz weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Trotz der Bemühungen der königlichen Familie, die Wogen zu glätten, bleibt Andrew eine schwer belastete Figur innerhalb der Windsors – ein Problem, das nun durch Roberts skandalöse Enthüllungen neuen Zündstoff erhält.

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

