Julianos "Germany Shore"-Lästerei: Darum blieb Paulina ruhig

Schon bevor Paulina Ljubas (28) bei Germany Shore die Villa betrat, machte Juliano Fernandez der Gruppe gegenüber deutlich, dass er wenig von ihr hält und die beiden eine unschöne gemeinsame Geschichte haben. Als sie dann kam, sagte er ihr auch ganz offen, dass er schlecht über sie redete. Für viele wäre so eine Aktion ein rotes Tuch gewesen. Paulina aber blieb gelassen. Warum sie die Ruhe bewahren konnte, erklärt sie gegenüber Promiflash: "Da diese Sache mit Juliano für mich schon so lange her war, habe ich mir erst mal gar nichts gedacht." Dass er aber mit offenen Karten spielte, wusste das Reality-Sternchen zu schätzen. "Ich fand es aber gut, dass er mir direkt offen ins Gesicht gesagt hat, was er da über mich geredet hat. Mit so was kann ich viel besser umgehen als hinterm Rücken", meint sie.

Tatsächlich ist die Kontroverse zwischen Paulina und Juliano auf Temptation Island V.I.P. 2021 zurückzuführen. Die beiden nahmen mit ihren jeweiligen Ex-Partnern an dem TV-Treuetest teil. Weil die Show vor allem für die 28-Jährige und ihren damaligen Partner Henrik Stoltenberg (29) nach hinten losging, fühlte Juliano sich offenbar berufen, Henrik den Rücken zu stärken. Bei Instagram wetterte er teilweise heftig gegen Paulina und behauptete auch, sie habe "Leichen im Keller". Die Influencerin ließ sich das aber nicht gefallen und schoss regelmäßig zurück. Zumindest Juliano scheint in dieser Sache noch sehr nachtragend zu sein – vielleicht könnte dieser Zoff bei "Germany Shore" mit zunehmendem Alkoholpegel wieder hochkochen.

Dass es bei "Germany Shore" regelmäßig kracht, ist aber nichts Neues. In der Regel treffen hier Charaktere aufeinander, die kaum zusammenpassen und manchmal auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Zwischen Eifersucht und Alkohol kann ein Streit da schon mal ausufern. Die fünfte Staffel der Realityshow ist gerade erst gestartet und noch hält sich der Zoff in Grenzen. Allerdings verrieten Paulina und ihr Partner Tommy Pedroni (30) gegenüber Promiflash bereits, dass es auch dieses Jahr wieder schmutzig wird: "Es wird echt eklig, muss ich sagen." Die beiden sind aber Fans von Chaos und hatten ihren Spaß.

Paramount+, Imago / Christoph Hardt Collage: Juliano Fernandez und Paulina Ljubas

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-Star

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024