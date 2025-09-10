Steffen Vogeno verrät: Kim Virginia ist nicht schwanger

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) heizten kürzlich mit einem mysteriösen Post in den sozialen Medien die Gerüchteküche an: Ist sie etwa schon wieder schwanger? Erst vor wenigen Monaten hatte Kim angeblich eine Stillgeburt – ein Fakt, an dem viele ihrer Fans allerdings zweifeln. Auf TikTok klärt ihr Reality-TV-Kollege Steffen Vogeno jetzt die Lage auf. "Ich kann es euch aus erster Hand sagen: Kim Virginia ist nicht schwanger. Punkt, aus", verrät er und beendet damit die wilden Spekulationen.

Doch woher weiß der Bachelorette-Star so gut Bescheid? Steffen erzählt, seine Verlobte Karina Wagner (29) sei im selben Management wie Kim und deshalb kürzlich mit ihr auf Content-Reise gewesen. Für seine Annahme hat er daher mehrere Anhaltspunkte. Zum Beispiel habe es auf der Reise verschiedene Aktivitäten wie eine Quadtour gegeben, an denen Karina, die derzeit schwanger ist, nicht teilnehmen konnte – Kim allerdings schon. Steffen fügt hinzu: "Punkt Nummer zwei, wenn man gewisse Genussmittel zu sich nimmt, ist man auch nicht schwanger." Für den Papa in spe ist es also klar, dass es bei Kims kryptischer Andeutung um etwas anderes gehen muss.

Die Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft Kims entstanden, nachdem sie und ihr On-off-Partner Nikola ihre Fans mit einem emotionalen Post auf Instagram zum Rätseln gebracht hatten. Sie posteten Fotos, auf denen die beiden ihre Hände vermeintlich liebevoll auf Kims Bauch legten, und schrieben dazu: "Die süßeste Überraschung wächst im Verborgenen." Das wurde von vielen als Hinweis auf Nachwuchs interpretiert, doch nach Steffens Erklärungen dürfte dieser Verdacht nun ad acta gelegt sein. Fans des Paares müssen sich jedoch weiterhin gedulden, worum es in dem Post von Kim und Nikola denn stattdessen ging.

Action Press, IMAGO Collage: Steffen Vogeno, Kim Virginia Hartung

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025