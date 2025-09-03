"Akte X"-Star David Duchovny bestätigt jetzt seine Hochzeit

David Duchovny (65) hat überraschend bekannt gegeben, dass er seine langjährige Partnerin Monique Pendleberry geheiratet hat. Der Schauspieler machte diese Enthüllung während eines Auftritts in der Sendung "Today with Jenna & Friends" am 3. September, als die Gastmoderatorin Savannah Guthrie (53) ihm zu der Eheschließung gratulierte. "Ich habe im Februar geheiratet. Danke", bestätigte der Akte X-Star die süße Neuigkeit. Das Paar, das Berichten zufolge seit 2017 zusammen ist, hat seine Beziehung stets privat gehalten und auch die Verlobung nicht öffentlich bekannt gegeben.

Obwohl David und Monique ihr Privatleben größtenteils aus dem Rampenlicht heraushalten, haben sie gelegentlich gemeinsame öffentliche Auftritte gehabt. Im September 2024 wurden sie in New York City zusammen gesehen und zuvor im Januar desselben Jahres bei einem Los Angeles Lakers Spiel. Auch auf dem roten Teppich glänzten sie als Paar, etwa bei der Premiere von Davids Netflix-Film "You People" im Januar 2023 und beim Tribeca Film Festival 2023. Vor seiner Beziehung zu Monique war David mit der Schauspielerin Téa Leoni verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Ihre Ehe dauerte von 1997 bis 2014.

Bereits im Mai kamen erste Gerüchte auf, dass der Serienstar und seine Liebste womöglich schon längst verheiratet sind. Anlass hierfür waren Fotos, auf denen David und Monique bei einem Spaziergang in Malibu mit auffälligen Ringen am Finger zu sehen waren. Die beiden Turteltauben hielten sich damals jedoch bedeckt und äußerten sich nicht zu den Spekulationen.

Dia Dipasupil /Getty Images Serienstar David Duchovny

Getty Images David Duchovny und Monique Pendleberry, Juni 2023

Getty Images David Duchovny und Monique Pendleberry, Januar 2023

