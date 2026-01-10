"Stranger Things" vorbei: Diese Serien können Lücke füllen

Stranger Things ist Geschichte: Nach mehr als zehn Jahren ging die Netflix-Saga mit einem finalen, über zwei Stunden langen Abschluss über die Bühne – groß, laut, visuell wuchtig. Doch während Hawkins das Licht ausmacht, melden sich Fans, die den unheimlichen Zauber der ersten Staffel vermissen. Damals war es das kleine Mysterium, das schleichende Grauen, die Clique auf Fahrrädern. Heute wirkt die Serie für manche zu überladen. Genau hier setzt eine frische Empfehlungsliste an: Sieben TV-Tipps, die Nostalgie und Gänsehaut zurückbringen sollen – perfekt für alle, die jetzt auf der Suche nach neuem Binge-Futter sind.

Die Auswahl von Just Jared verspricht genau das, was die frühen "Stranger Things"-Tage so besonders machte: kompakte Rätsel statt Weltuntergang, kalte Kellergänge statt Krawall, Figuren, die im Mittelpunkt stehen. In der Übersicht finden sich Serien, die mit Retro-Vibes, Coming-of-Age-Momenten und nervenklopfendem Horror spielen. Der gemeinsame Nenner: vertraute 80er-Atmosphäre, übernatürliche Andeutungen und Geschichten, die lieber andeuten als erklären. Vielleicht gefällt euch also: 1. "Dark", 2. "From", 3. "The OA", 4. "Twin Peaks", 5. "Paper Girls", 6. "I Am Not Okay With This" oder 7. "Sharp Objects".

Für Fans bedeutet das: wieder Nächte, in denen das Smartphone zur Seite gelegt wird und das Knarzen im Flur plötzlich ganz schön laut klingt. Wer die Hawkins-Clique ins Herz geschlossen hat, findet in den neuen Tipps vertraute Dynamiken – Freundschaften, die an Geheimnissen wachsen, kleine Städte mit großen Schatten, Mixtapes für lange Abende auf dem Sofa. Viele der genannten Serien spielen mit der gleichen Gefühlspalette: Abenteuerlust, Angst und dieses flackernde Gefühl, wenn Neonlicht auf Nebel trifft. Und während "Stranger Things" den Vorhang fallen lässt, bleibt etwas, das nie geht: das Kribbeln, wenn eine Taschenlampe den nächsten Hinweis freilegt und man denkt, man sei wieder ganz am Anfang – dort, wo alles begann.

Anzeige Anzeige

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Die "Dark"-Darsteller und Macher bei der Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Netflix Eine Szene aus "The OA" auf Netflix

Anzeige