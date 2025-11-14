Nach Scheidung: Dating hat für Kim Kardashian keinen Reiz

Kim Kardashian (45) hat offen über ihr Liebesleben gesprochen – und warum ihr Dating aktuell wenig verlockend erscheint. In der am 13. November ausgestrahlten Folge von The Kardashians auf Hulu erklärte der Reality-Star, wie sich ihre Perspektive nach der Scheidung von Kanye West (48) verändert hat. "Je länger man Single ist, desto wohler fühlt man sich", sagte Kim, "du wirst wirklich bequem damit, Single zu sein, und die Vorstellung, dein Bett oder deine TV-Shows mit jemandem zu teilen, wird immer weniger attraktiv, weil du dich in deinen Gewohnheiten einrichtest."

Die intimen Gedanken teilte Kim in einem Gespräch mit ihrer Kollegin Sarah Paulson (50). Die Emmy-prämierte Schauspielerin bemerkte, dass Kim sich oft schützend und zurückhaltend gibt, vor allem in Bezug auf ihre vier gemeinsamen Kinder mit Kanye: North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6). Sarah ermutigte Kim anschließend, das Potenzial für eine neue große Liebe in ihrem Leben nicht aus den Augen zu verlieren. Trotz ihrer momentanen Zurückhaltung betonte Kim: "Ich bin die größte unverbesserliche Romantikerin. Wenn die richtige Person kommt, werde ich so bereit sein und alles wird gut."

Kim, die mit ihrer Marke Skims auf Erfolgskurs ist, hat sich seit ihrer Trennung von Kanye zusehends auf ihre Familie und Karriere konzentriert. Nach der Trennung von Kanye datete sie lediglich den Komiker Pete Davidson (31) oder wurde mit dem NFL-Spieler Odell Beckham Jr. (33) in Verbindung gebracht. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, Kim date jemanden, den sie selbst als "nicht berühmt" bezeichnet.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Oktober 2025

Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson bei der Met Gala 2022