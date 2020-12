Nick Wilder (68) hat nicht nur vor laufenden Kameras an Bord der MS Amadea seine Frau fürs Leben gefunden! Seit zehn Jahren schlüpft der Schauspieler bei Das Traumschiff in seine Rolle als Schiffsarzt Dr. Wolf Sander. Am vergangenen Samstag flimmerte allerdings die letzte Folge des TV-Mediziners über die Bildschirme – und das mit einem einzigartigen Moment: Er machte seiner Freundin Kathrin, gespielt von Christine Mayn (58), einen Heiratsantrag. Doch nicht nur in ihren Rollen haben sich die beiden verlobt – Nick und Christine sind auch privat seit Jahren Eheleute!

Im kommenden Jahr dürfen Nick und Christine bereits ihren 20. Hochzeitstag feiern. Das Paar gab sich damals bei einer romantischen Zeremonie in Südtirol das Jawort. Die Blondine verhalf dem Darsteller sogar zu seiner beliebten Rolle als Arzt an Bord des Traumschiffs. "1999 stellte mich meine Frau dem Produzenten Wolfgang Rademann vor, als sie ihre erste Episoden-Hauptrolle in der Bali-Folge spielte", erklärte Nick gegenüber t-online. Nach mehreren Gastauftritten wurde er dann zum Schiffsarzt ernannt, schipperte über die Weltmeere und wurde dabei regelmäßig von seiner Liebsten begleitet.

Jetzt musste Nick von dieser aufregenden Zeit auf hoher See allerdings Abschied nehmen. "Zehn ist auch eine gute Zahl. Wie ein Jubiläum. Zeit, aufzuhören", verriet der 68-Jährige. Seine Heimat auf Fehmarn ließ er schon lange hinter sich. Nick und seine Gattin leben momentan in Helena, der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaats Montana. Dort betreibt der TV-Star auch ein eigenes Gästehaus.

ActionPress Nick Wilder in seiner Rolle als "Das Traumschiff"-Arzt Dr. Sander

Getty Images Christine Mayn und Nick Wilder, Schauspieler

Instagram / nickwilderofficial Nick Wilder, Schauspieler

