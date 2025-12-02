Linda Hamilton hat sich mit dem Älterwerden abgefunden

Linda Hamilton (69) spricht offen über das Älterwerden in Hollywood – und macht klar, dass sie sich nicht dem Jugendwahn beugt. In einem Gespräch, das von AARP Movies for Grownups veröffentlicht wurde, gibt die Terminator"-Ikone zu: "Ich verbringe keinen Moment damit, auf irgendeiner Ebene jünger aussehen zu wollen." Sie habe sich "völlig damit abgefunden, dass dies das Gesicht ist, das ich mir verdient habe". Die frühere Action-Heldin verschweigt aber auch die Schattenseiten nicht. "Es gibt auch eine Menge Schaden und Verletzungen, mit denen ich arbeite. Nachdem ich so viele Stunts gemacht und mich aus Angst auf den Hintern gelegt habe, gibt es einen gewissen Preis zu zahlen", erklärt sie ehrlich.

Um fit zu bleiben – insbesondere für ihre Rolle in der finalen Staffel von Stranger Things – trainierte sie dreimal pro Woche. "Es waren Pilates, es war Yoga, viele freie Gewichte, Maschinen, Seilzüge, alles", verrät Linda. Sie jage "Schönheit" nicht hinterher, achte aber auf Gesundheit, ohne dogmatisch zu werden: "Ich bin nicht rigide, was eine fantastische Art ist, älter zu werden." In der Serie tritt Linda als Dr. Kay auf, mehr Details sind bisher allerdings noch nicht bekannt.

Schon Anfang 2024 zeigte Linda eine ungewöhnliche Haltung zur beliebten Netflix-Serie. Obwohl die Schauspielerin damals verriet, ein großer Fan von "Stranger Things" zu sein, kündigte sie an, sich die finale Staffel nicht anschauen zu wollen. "Ich habe jede Staffel mit Genuss verfolgt. Ich liebe es einfach", schwärmte Linda im Gespräch mit Us Weekly. Doch ihre eigene Rolle in der Serie wollte sie nicht erleben: "Ich denke, dass das die Show ein Stück weit für mich ruiniert. Ich schaue mir nie etwas an, in dem ich mitspiele", erklärte die Action-Ikone offen. Der Grund? "Es würde mich einfach zu sehr aus der Realität bringen, mich selbst darin zu sehen. Deshalb werde ich mir [die fünfte Staffel] nicht ansehen", sagte sie damals.

Getty Images Linda Hamilton beim Photocall zu "Terminator: Dark Fate" in London, 17. Oktober 2019

Getty Images Bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Los Angeles: Linda Hamilton auf dem roten Teppich

Getty Images Bei der Japan-Premiere von "Terminator: Dark Fate" in Tokio: Linda Hamilton auf dem roten Teppich