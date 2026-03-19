Ex-Prinz Andrew soll sich selbst aus Thronfolge streichen

Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll vom Königspalast ein Angebot erhalten haben, freiwillig auf seinen Platz in der britischen Thronfolge zu verzichten. Wie Royal-Experte Tom Bower (†86) in dem YouTube-Format "Harry Cole Saves The West" behauptet, sei vor wenigen Tagen jemand vom Palast nach Sandringham gereist, um Andrew diesen Vorschlag zu unterbreiten. Der Bruder von König Charles III. (77) nimmt derzeit noch Platz acht in der Thronfolge ein. Die britische Regierung erwägt bereits, ein Gesetz zu erlassen, um den ehemaligen Prinzen aus der Thronfolge zu streichen. Der Palast wolle diesem langwierigen und vermutlich schlagzeilenträchtigen Prozess nun offenbar zuvorkommen und dränge Andrew zu einer freiwilligen Erklärung.

Mit einer einfachen Stellungnahme könnte Andrew selbst seinen Platz in der Thronfolge räumen. "Damit wäre die Sache sofort erledigt, und das wäre die sauberste Lösung", erklärte Bower. Der Palast habe dem Skandal-Royal ein "Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann", um ihn von dem Vorschlag zu überzeugen. Was Andrew genau unterbreitet wurde, ist bisher allerdings unklar. Auch die kanadische und australische Regierung haben sich bereits dafür ausgesprochen, den Ex-Prinzen aus der Thronfolge zu entfernen. Gegen Andrew wird zudem weiterhin ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, in seiner Funktion als Handelsgesandter Großbritanniens vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben zu haben. Eine offizielle Anklage wurde bislang jedoch nicht erhoben.

Seit Jahren steht Andrew aufgrund seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein in der Kritik. Vor wenigen Wochen wurde er festgenommen. Der Druck auf ihn wächst durch die sogenannten Epstein-Akten zunehmend. Andrew hat bereits seine königlichen Titel sowie sein Zuhause, die Royal Lodge, verloren. Eine Entfernung aus der Thronfolge würde eine Gesetzesänderung im Vereinigten Königreich sowie die Zustimmung der 14 weiteren Commonwealth-Staaten erfordern, in denen Charles Staatsoberhaupt ist.

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

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Getty Images Tom Bower im Oktober 2016

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto