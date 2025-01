So emotional ist das letzte "Forsthaus Rampensau"-Absägen

Das Forsthaus nähert sich mit großen Schritten dem Ende. Vor dem Halbfinale sind aber noch vier Promi-Duos im Rennen. Das wird sich nun in einem finalen Absägen ändern. Dodi und Nico (47), Ginger und Alain, Yvonne (45) und Peter (57) und Micha (27) und Jona (29) stehen vor einer schweren Entscheidung: Sie alle verstehen sich blendend. Ein Paar muss aber gehen. Die Stimme von Ginger und Alain ist ausschlaggebend. Schweren Herzens geben sie diese an Dodi und Nico – für diese zwei ist die Chance aufs Finale und die 25.000 Euro vertan. Team Schwanz trifft die Entscheidung ihrer Forsthaus-Freunde hart. Dodi bricht in Tränen aus. "Tut mir leid, dass ich dich so enttäuscht habe", wendet sie sich an ihren Lebensgefährten. Der nimmt ihr diese Gedanken und macht klar: Enttäuscht ist er nicht von seiner Dodi – sondern von den anderen Rampensäuen.

Familie Wollersheim fiel die Entscheidung nicht leicht. Vor allem Ginger ist nach dem Absägen superaufgelöst. Unter Tränen versichert sie Nico und Dodi immer wieder, dass sie sie eigentlich nicht nominieren wollte. Letztendlich sei es wohl die Stimme ihres Stiefsohns gewesen. Der habe sich an die vor einigen Folgen gebildete Allianz mit den anderen beiden Teams halten wollen. Dass sie sich davon verleiten ließ und das Paar nun gehen muss, tue der ehemaligen Stripperin unendlich leid. Obwohl Nico ihr zusichert, nicht sauer zu sein, die Entscheidung aber erst mal verdauen zu müssen, leidet Ginger sehr. "Nico wird nie wieder mit mir reden. Der denkt, ich bin die größte Schlampe der Welt", befürchtet die Frau von Bert Wollersheim (73).

Obwohl es ärgerlich ist, kurz vor Schluss gehen zu müssen, ist Dodi wahrscheinlich nicht böse, nach den Forsthaus-Strapazen wieder in ihr normales Leben zurückzukehren. Die hübsche Blondine ist nämlich eigentlich nicht in der Welt des Realitys zu Hause. Victoria, wie sie mit richtigem Namen heißt, ist nämlich angehende Ärztin. Um ihren Liebsten bei "Forsthaus Rampensau" zu unterstützen, tauschte sie zwei Wochen lang die Universität gegen die TV-Show. Dort kam sie offensichtlich an ihre Grenzen, hatte aber auch schöne Momente. So feierten sie und der 46-Jährige dort sogar ihren ersten Jahrestag.

©Joyn/Nadine Rupp Ginger Costello-Wollersheim und Alain Wollersheim, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Dezember 2024

