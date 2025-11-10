"Die hat Probleme": Aleks triggert erstes Temptation-Light

Aleksandar Petrovic (34) sorgt in der sechsten Folge von Temptation Island V.I.P. für äußerst hitzige Gespräche in der Männer-Villa. Nach dem ersten Lagerfeuer äußert er gegenüber Mitbewohner Wladi Gärtner seine wachsende Frustration über seine Verlobte Vanessa Nwattu (25). Die Bilder, die er dort von Vanessa gesehen hatte, zeigten sie unzufrieden mit ihrer Unterkunft, was Aleks zum Anlass nahm, die Veränderung ihrer Einstellung zu hinterfragen. "Ich hab sie verwöhnt. Sie ist abgehoben", wetterte Aleks vor laufender Kamera und sprach davon, wie er Vanessa einst beibrachte, als Reality-TV-Star ihren Weg zu gehen. Doch ihre vermeintliche Undankbarkeit sei nun eine Belastung für ihre Beziehung.

Doch Aleks hielt sich nicht zurück und ging noch weiter. Er plauderte intime Details aus ihrer Beziehung, sogar von ihrem Sexleben – und überschritt damit klar eine Grenze, die Vanessa ihm gesetzt hatte. So beschwerte er sich etwa über mangelnde körperliche Nähe: "Die macht keinen Sex, willst du mich verarschen? Einmal im Monat, was ist das?" Auch die Verlobungsnacht ließ er nicht aus und erzählte, Vanessa hätte an diesem besonderen Tag seine Erwartungen enttäuscht. Dieses Gespräch erreichte einen Punkt, an dem das sogenannte Temptation-Light ausgelöst wurde. Für Aleks stand schließlich fest: "Die hat Probleme, Mann. Die braucht Hilfe, ich schwöre auf alles."

Schon eine Woche zuvor war genau dieses Thema zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten zum ersten Mal öffentlich geworden. Nach dem ersten Lagerfeuer zeigte sich Aleks irritiert über die Offenheit seiner Verlobten. Im vertraulichen Kreis bat er seine "Temptation Island V.I.P."-Mitbewohner sogar: "Ich habe da eine Bitte an euch, Männer. Bitte erzählt nicht, dass Vanessa diese Sexgeschichte angesprochen hat, dass es aktuell halt so wenig ist und so." Die wahre Brisanz des Themas wollte der Muskelmann also lieber vor den anderen Frauen verbergen.

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL Vanessa Nwattu und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P." 2025.