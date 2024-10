Süße Bilder: Rebel Wilson auf Ausflug mit Frau und Tochter

Rebel Wilson (44) nimmt sich Zeit für die Familie! Gemeinsam mit ihrer Frau Ramona Agruma genießt die Schauspielerin augenscheinlich die Zeit nach ihrer Hochzeit. Am Sonntag schnappte sich das Paar Töchterchen Royce Lillian und machte einen Ausflug nach Malibu. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die drei, wie sie in lässigen Looks aus dem Auto steigen und zum Strand laufen. Dort machte Ramona dann ein Erinnerungsfoto von Rebel und Royce, als diese gerade auf einem Felsen standen.

Rebel trug dabei einen schwarz-weiß gestreiften Hoodie zu lockeren Jeans und weißen Sneakern. Ihre blonden Haare waren offen, und sie schützte ihre Augen mit einer großen Sonnenbrille. Ihre Frau Ramona hatte sich für einen Dutt, ein schlichtes, weißes Shirt und Jeans entschieden und sich einen grauen Hoodie um die Hüften gebunden. Auf einem der Bilder hatte die Modemacherin ihre fast zweijährige Tochter auf dem Arm, die sich in einem niedlichen Outfit aus einer schwarz-weiß gepunkteten Leggings, einem weißen Shirt und roten Schuhen herumtragen ließ.

Erst im September heiratete das Paar in einer privaten Hochzeitsfeier auf Sardinien, wo Royce als Blumenmädchen Teil der Zeremonie war. Die Pitch Perfect-Darstellerin und die Designerin lernten sich bereits im Jahr 2021 kennen und gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Ihre Tochter erblickte mithilfe einer Leihmutter im November desselben Jahres das Licht der Welt. Nach den Flitterwochen des Paares in Paris scheinen die drei nun wieder im Familienalltag angekommen zu sein.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Tochter Royce

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson, 2023

