Sex-Flaute: Viele glauben nicht an Khloé Kardashians Zölibat

Khloé Kardashian (41) hat mit einem überraschenden Statement in der neuen Staffel der Realityshow The Kardashians für Aufsehen gesorgt. Die Unternehmerin und zweifache Mutter gab bekannt, seit über drei Jahren keinen Sex mehr gehabt zu haben. Sie erklärte zudem, aktuell nicht zu daten und sich stattdessen auf ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Kinder zu konzentrieren. "Ich fühle mich großartig", sagte Khloé und bezog sich auf einen online entdeckten Spruch: "Warum bist du so glücklich? Weil ich nicht date." Diese Offenbarung sorgte jedoch für gemischte Reaktionen im Netz.

Insbesondere männliche Nutzer hegten auf Instagram Zweifel an ihren Aussagen und beschuldigten Khloé sogar der Lüge. Kommentare wie "Sie lügt... das sieht man doch" oder "Die Frauen dieser Familie würden alles für Aufmerksamkeit tun" machten die Runde. Gleichzeitig erhielt sie von zahlreichen Frauen Unterstützung. Viele teilten ihre eigenen Erfahrungen mit einem zölibatären Lebensstil und betonten, dass es durchaus realistisch sei, über einen längeren Zeitraum auf Sexualität zu verzichten. Eine Nutzerin schrieb: "Nach einer harten Trennung merkt man oft, dass es sich nicht lohnt. Ich verstehe sie vollkommen."

Seit ihrer endgültigen Trennung von Tristan Thompson (34), mit dem sie zwei Kinder hat, hat Khloé immer wieder betont, dass sie sich ganz auf ihre Familie konzentriert. Die wiederholte Untreue von Tristan führte 2021 zur endgültigen Trennung des Paares. In ihrem eigenen Podcast, "Khloé In Wonder Land", sprach sie Anfang des Jahres darüber, dass Dating derzeit keine Priorität für sie sei: "Mein Fokus liegt auf meinen Kindern. Alles andere ist für mich gerade nicht wichtig." Khloé scheint ihren Frieden mit dieser Entscheidung gefunden zu haben und scheut sich nicht, offen über ihr Leben zu sprechen – ungeachtet der Reaktionen, die sie damit hervorruft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024