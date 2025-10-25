Prinzessin Beatrice im Skandal um Vater allein gelassen

Nachdem ihr Vater, Prinz Andrew (65), im Zuge des Epstein (†66)-Skandals sämtliche royale Titel ablegen musste, gerät auch Prinzessin Beatrice (37) zunehmend ins Visier der Öffentlichkeit – und muss sich dort allein behaupten. Ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) befindet sich derzeit auf Reisen, wie sein Instagram-Account verrät. Eine frühere Story zeigte, dass er beruflich in der Hauptstadt von Malaysia, Kuala Lumpur, unterwegs war, anschließend einen weiteren Stopp in Paris einlegte, wo er die renommierte Art Basel besuchte. Unter seinen Posts erwähnte der Unternehmer die schwierige Situation der Familie von Prinzessin Beatrice mit keinem Wort.

Während Edoardo sich die Zeit mit Networking in der Kunstwelt und Begegnungen mit engen Freunden vertreibt, kämpft seine Frau Beatrice in Großbritannien mit Gerüchten um ihre Eltern und für ihren eigenen Status. Da ihre Eltern aus den Adelsregistern gestrichen wurden – auch Mama Sarah Ferguson (66) tritt nicht mehr als "Duchess of York" in Erscheinung –, muss Prinzessin Beatrice Termine allein bewältigen. Einzig ihre Schwester, Prinzessin Eugenie (35), scheint ihr aktuell Hilfe leisten zu können, befindet sie sich doch in derselben Situation. Zuletzt wurde Beatrice auf dem Anwesen ihrer Eltern, der Royal Lodge, gesichtet.

Die Töchter von Prinz Andrew mussten sich im Lauf der Jahre wiederholt mit der öffentlichen Kritik an ihrem Vater auseinandersetzen, standen ihm jedoch loyal zur Seite. Nach den neuesten Enthüllungen haben sich die Schwestern vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Laut Insidern sollen sie schwer unter der gesellschaftlichen Last leiden, die durch die Anschuldigungen gegen ihren Vater auf ihnen liegt. Hintergrund der angespannten Situation im britischen Königshaus ist die Veröffentlichung "Nobody's Girl" des Epstein-Opfers Virginia Giuffre (†41), die darin unter anderem berichtet, wie sie zu sexuellem Kontakt mit Prinz Andrew gezwungen wurde.

Getty Images Prinzessin Beatrice von York

Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016