Erneut: Eindeutige Blicke zwischen Marius und einer Zeugin

Der letzte Verhandlungstag im Prozess gegen Marius Borg Høiby (29), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), lief nicht ohne Zwischenfälle ab: Prozessbeobachter berichten übereinstimmend, dass sich der Angeklagte und die sogenannte "Frogner"-Frau – ein mutmaßliches Opfer – während der Verlesung der Plädoyers immer wieder eindeutige Blicke im Gerichtssaal zuwarfen. Die Situation wurde laut norwegischen Medien wie Nettavisen und Verdens Gang so auffällig, dass sogar die Anwältin der Frau versuchte, den Blickkontakt zu unterbinden.

Bereits im Laufe des Prozesses hatte sich Richter Jon Sverdrup Efjestad zu dem Verhalten geäußert und klargestellt: "Ich habe bemerkt, dass es zwischen dem Angeklagten und dem Opfer Blicke gab, und das will ich hier nicht haben." Die Ermahnung des Richters hatte jedoch offenbar keine Wirkung gezeigt, denn auch am finalen Verhandlungstag setzte sich das Verhalten fort. Ebenso brisant: Sowohl Marius als auch die anwesenden mutmaßlichen Opfer, von denen zwei im Gerichtssaal anwesend waren, verzichteten auf ihr Recht, am letzten Verhandlungstag noch einmal das Wort zu ergreifen.

Beim Betreten des Saals hatte sich Marius sichtlich über das Erscheinen seines Vaters Morten Borg gefreut, dem er mit einem breiten Lachen zuwinkte. Die Verteidigung forderte in ihrem Schlussplädoyer ein deutlich milderes Strafmaß als die Staatsanwaltschaft. Während diese eine Gesamthaftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten verlangt hatte, plädierte das Anwaltsteam je nach Verurteilungsgrad für ein Strafmaß zwischen anderthalb und maximal sechs Jahren. Bei den Vergewaltigungsvorwürfen plädierte er auf "nicht schuldig".

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby

Anzeige Anzeige

Imago Zeichnung von Marius Borg Hoiby im Prozess im Osloer Bezirksgericht, erstellt von Ane Hem

Anzeige Anzeige

Morten Borg, Exmann von Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige