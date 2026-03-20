Dritte "Let's Dance"-Folge: Welcher Promi soll heute gehen?

Bei Let's Dance wird es heute Abend ernst für die verbliebenen Promis. In der dritten Live-Show müssen sie erneut auf dem RTL-Parkett alles geben, um das Publikum und die Jury von ihren tänzerischen Fähigkeiten zu überzeugen. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Esther Schweins (55), GZSZ-Star Jan Kittmann, Comedian Simon Gosejohann (50), Sängerin Nadja Benaissa (43), Tokio Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37) sowie Content Creator Willi Banner und Influencerin Bianca Heinicke (33). Doch bei aller Vorfreude auf die Show schwebt die bange Frage über dem Abend: Welcher Star muss am Ende die Tanzfläche verlassen und das Abenteuer vorzeitig beenden?

Das Programm der dritten Show verspricht Abwechslung: Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) heizen mit einer Samba zu "Turn Me On" von Kevin Lyttle ein, während Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31) einen Contemporary zu "Die On This Hill" von Sienna Spyro präsentieren. Gustav tanzt mit Anastasia Maruster einen Cha Cha Cha zu "Boogie Wonderland" von Earth Wind & Fire, Bianca und Zsolt Sándor Cseke (38) zeigen einen Langsamen Walzer zu "Come Away With Me" von Norah Jones. Auch Ross Antony (51) mit Mariia Maksina (28) wagt sich an einen Langsamen Walzer, während Milano und Marta Arndt (36) mit einem Tango zu "Tango de Crueldad" auftreten. Esther und Massimo Sinató (45) sowie Simon Gosejohann mit Ekaterina Leonova (38) tanzen jeweils eine Salsa.

In der vergangenen Woche musste bereits Social-Media-Bekanntheit Vanessa Borck (29) gemeinsam mit ihrer Profitanzpartnerin Victoria Sauerwald nach der zweiten Live-Show das Tanzparkett räumen. Für die Influencerin war das Abenteuer damit früher als erhofft zu Ende. Nun steht erneut eine Entscheidung an, die einem der verbliebenen Stars das Weiterkommen kosten wird. Die Kombination aus Jury-Bewertungen und Publikumsvotings entscheidet auch heute wieder darüber, wer eine Runde weiterkommt und wer seine Koffer packen muss. Die Spannung ist somit garantiert, denn alle zwölf Kandidaten kämpfen mit vollem Einsatz um ihren Platz in der Show.

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