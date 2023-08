Wieder mit Thet unterwegs: Jared Leto heizt Liebesgerücht an

Die Anzeichen für eine Beziehung verdichten sich. Bereits seit einigen Monaten wird Jared Leto (51) eine Beziehung mit dem Model Thet Thinn nachgesagt. Immer wieder werden die beiden zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet, doch öffentlich bestätigt haben die beiden ihre Liebe bislang nicht. Jetzt zeigen sich der 30 Seconds to Mars-Sänger und das Model erneut zusammen: Jared und Thet spazieren auf neuen Aufnahmen durch die New Yorker Innenstadt.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der 51-Jährige gemeinsam mit der Laufstegschönheit in New York unterwegs ist, um Essen zu gehen. Während sie durch die Straßen laufen, nutzen sie die Kulisse des Big Apple hin und wieder für den ein oder anderen Schnappschuss sowie Selfies. Auch kommt es zwischen dem Musiker und dem Model gelegentlich zu zärtlichen Berührungen. Ob das alles wirklich nur rein platonisch ist?

Vor wenigen Monaten verriet ein Insider gegenüber Radar, dass es zwischen den beiden schon ziemlich ernst sein soll. "Jared hat allen erzählt, dass es ein besonderes Mädchen in seinem Leben gibt und er sonst niemanden trifft", plauderte die Quelle aus und erwähnte, dass der Sänger nahezu verrückt nach Thet sei.

KCS Presse / MEGA Jared Leto und eine unbekannte Dame in Paris

Getty Images Jared Leto, Musiker

KCS Presse / MEGA Jared Leto und eine unbekannte Dame, Oktober 2022

