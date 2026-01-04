So erwachsen: Monacos Zwillinge brillieren bei Neujahrsgruß

Bei der Neujahrsansprache von Fürst Albert von Monaco (67) sind traditionell auch seine Frau Charlène (47) und die beiden Kinder Gabriella (11) und Jacques (11) dabei. In diesem Jahr liegen allerdings alle Augen auf den Zwillingen des Fürstenhauses. Die brillieren nämlich trotz ihres jungen Alters mit Professionalität und Selbstbewusstsein. Die Rede, die auf dem Instagram-Kanal des Palasts veröffentlicht wurde, lässt zunächst nur Albert zu Wort kommen. Abschließend wünscht die royale Familie dem Volk unisono ein frohes neues Jahr. Dabei fällt auf, dass Gabriella und Jacques nicht nur mitsprechen, sondern ihre Worte mit einer ausladenden Geste unterstreichen – ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren, in denen die beiden eher schüchtern vor ihren Eltern standen.

Hier wird ganz deutlich, dass Gabriella und Jacques sich ihrer Rolle im monegassischen Palast immer bewusster werden. Das gilt wohl vor allem für Jacques, der seinen Vater eines Tages als Fürst ablösen wird. Seine Schwester steht dem aber in nichts nach. Das zeigte sich schon im vergangenen Jahr, beispielsweise als der französische Präsident Emmanuel Macron (48) und seine Frau Brigitte (72) zu Besuch waren. Die Zwillinge meisterten den Besuch des Politiker-Paares souverän und vor allem Brigitte und Gabriella schienen sich bestens zu verstehen. Die beiden wurden beim Empfang in einer angeregten Unterhaltung fotografiert.

Die Geschwister wachsen aber nicht nur in die royale Rolle hinein, sondern werden auch an die Vergangenheit ihrer Mutter herangeführt. Charlène war vor ihrer Heirat mit Albert Profi-Schwimmerin und es war ihr wichtig, diese Leidenschaft an ihre Kinder weiterzugeben. In einem Gespräch mit dem französischen Magazin Ouest France erklärte sie: "Das Wasser ist Teil meines Lebens und ich wollte, dass sie sich ab dem jüngsten Alter wohlfühlen und in Sicherheit sind." Die gebürtige Südafrikanerin habe aber keinesfalls den Anspruch, ihre Kinder zu Olympia zu bringen – sie wolle ihnen aber den Respekt vor dem Element Wasser sowie die Freiheit beim Schwimmen beibringen.

Getty Images Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella von Monaco bei der Weihnachtsbaumzeremonie in Monaco, Dezember 2025

Stephane Lemouton/SIPA Brigtte und Emmanuel Macron mit Früst Albert und Fürstin Charlène und ihren Zwillingen, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène, Erbprinz Jacques und Fürst Albert II. grüßen am Nationalfeiertag Monacos 2025