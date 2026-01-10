"Keine Angst": Elena Miras rechnet mit MLFL-Partnerinnen ab

Realitystar Elena Miras (33) zieht nach den Dreharbeiten zu Make Love, Fake Love eine knallharte Linie – und zwar öffentlich. In der aktuellen Staffel sucht die 33-Jährige im TV nach der großen Liebe, doch hinter den Kulissen und im Netz eskalieren die Emotionen. Vor allem die Partnerinnen der Kandidaten schießen gegen Elena, seit sie durchblicken ließ, dass sie auf eine mögliche Wiedersehensshow wenig Lust hat. In einer ausführlichen Fragerunde auf Instagram meldet sich die Schweizerin nun selbst zu Wort, stellt ihre Sicht der Dinge klar und macht unmissverständlich deutlich: Einschüchtern lässt sie sich nicht, weder von Kommentaren noch von einer möglichen Reunion vor laufenden Kameras.

In ihrer Story berichtet die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, sie sei vom Ton in den sozialen Medien überrascht und verstehe den massiven Hass nicht. Sie betont, dass es während der Dreharbeiten zu "Make Love, Fake Love" mit den Frauen im Umfeld der Kandidaten keine offenen Konflikte gegeben habe und sie niemanden respektlos behandelt habe. Im Gegenteil, sie habe von Anfang an klargemacht, dass sie "pro Frauen" eingestellt sei und sich nie bewusst einem Mann annähern würde, der vergeben ist. Für sie sei der wahre Knackpunkt ein anderer: Mehrfach sei ihre Tochter Aylen, gerade einmal sieben Jahre alt, am Set zum Thema gemacht worden – ein Bereich, den sie als absolute Tabuzone beschreibt. Dass sie für diese klare Grenze nun von den Frauen der vergebenen Männer kritisiert wird, kann sie nicht nachvollziehen. Die alleinerziehende Mutter betont, sie habe "keine Angst" vor einem Wiedersehen, weist aber darauf hin, dass die Entscheidung über eine Wiedersehensshow allein beim Sender liege.

Erst kürzlich machte Elena zudem ihrem Ärger über einen ganz bestimmten Kommentar Luft. In einer Serie von Story-Clips auf Instagram nahm die Reality-TV-Bekanntheit eine der Partnerinnen ins Visier – diese soll sie bei "Make Love, Fake Love" als "dumm" bezeichnet haben. Ohne einen Namen zu nennen, stellte Elena öffentlich die provokante Frage: "Also bist du jetzt dumm, die den Mann dahin schickt? Oder bin ich dumm, die mit dabei ist und sogar noch die Frauen respektiert, die da auf der anderen Seite sind, obwohl ich nicht mal weiß, wer genau?" Für die TV-Bekanntheit war klar: Wer seinen Partner bewusst in die Show schickt und später stichelt, sollte sich an die eigene Nase fassen.

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL SelfieSandra und die Partner der vergebenen Männer bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"