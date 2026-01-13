Trotz Karriere: Jennifer Lawrence sieht sich als Hausfrau

Jennifer Lawrence (35) hat eine besondere Einstellung zu ihrer Rolle als Mutter. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Smartless", moderiert unter anderem von Jason Bateman (56), erklärte die Schauspielerin, dass sie sich trotz ihrer florierenden Hollywood-Karriere als Hausfrau identifiziert. "Das bin ich. Ich identifiziere mich als Hausfrau und Mutter", sagte Jennifer. Gleichzeitig betonte sie, dass sie natürlich auch arbeitet. Mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (41), mit dem sie seit sieben Jahren verheiratet ist, teilt sie sich die Verantwortung für ihre beiden kleinen Söhne.

Das Leben in ihrer neuen Rolle hat einige Herausforderungen mit sich gebracht. Besonders der strikte Zeitplan, den die Kinder erfordern, war für die Oscar-Preisträgerin zunächst eine Umstellung. "Ich habe ADS und Zeitpläne einzuhalten ist für mich nicht einfach", erzählte sie. Trotzdem habe sie mit Cooke einen perfekten Gegenpol an ihrer Seite gefunden: "Er ist so organisiert. Er ist ein Anker." Für Entspannung sorgt ein abendliches Ritual: spätestens um 21:15 Uhr liegt Jennifer mit ihrem Kindle im Bett. Das frühe Schlafengehen kommt nicht von ungefähr: Lange Nächte oder Partys hat sie aus ihrem Leben verbannt, da der Alltag mit kleinen Kindern keinen Raum für einen Kater lasse.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jennifer offen über die Auswirkungen des Mutterseins auf ihren Alltag spricht. Seit der Geburt ihres ersten Kindes legt sie großen Wert auf eine starke Gemeinschaft, die sie durch die Herausforderungen der Mutterschaft begleitet. In vergangenen Interviews sprach sie auch darüber, wie das Muttersein ihren Blick auf das Leben verändert hat und wie schwer es ist, von den Kindern getrennt zu sein, etwa durch Dreharbeiten. Zudem wirkte sie zuletzt in einem Film mit, in dem sie eine Mutter spielte, die mit den Tücken der Isolation kämpft – eine Rolle, die sie offenbar auf verschiedenen Ebenen bewegt hat.

Getty Images Jennifer Lawrence den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lawrence im Dezember 2024