So hoch soll die Dschungelcamp-Gage von Simone Ballack sein

Simone Ballack (49) zieht in wenigen Tagen ins Dschungelcamp – und bekommt dafür offenbar eine Gage, die es in sich hat. Wenn am 23. Januar bei RTL die neue Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" startet, soll die einstige Spielerfrau laut Ex-Dschungelcamperin Micaela Schäfer (42) zu den absoluten Topverdienerinnen gehören. Die frühere Begleiterin von Fußballstar Michael Ballack tritt damit gegen elf weitere Promis an, die alle um die Krone kämpfen – aber offenbar nicht alle auf ihrem finanziellen Level unterwegs sind.

Gegenüber der AZ verriet Simone, dass die Bezahlung ein wichtiger Punkt bei ihrer Entscheidung war, diesmal wirklich ins Camp zu gehen. Schon im vergangenen Jahr lag eine Anfrage des Senders auf dem Tisch, damals sagte sie noch ab. Für 2026 legte RTL jedoch nach. Micaela plauderte gegenüber dem Blatt aus, die Unternehmerin solle rund 190.000 Euro kassieren und damit zu den Spitzenverdienerinnen der Staffel zählen. Simone selbst bleibt bei der konkreten Summe diskret, bestätigt aber, dass die Gage ein "zusätzlicher, nicht unerheblicher Anreiz" gewesen sei. Micaela interessiert sich nicht nur für Simones Deal: Sie will generell genau wissen, wer im Camp wie viel verdient – und ordnet sie klar im oberen Bereich ein.

Schon vor über einer Woche hatte sich die Unternehmerin mit einer speziellen Aktion auf ihren Dschungelaufenthalt vorbereitet. Auf Instagram teilte Simone ein Video, das sie nur im Badeanzug und mit Stirnband beim Eisbaden im zwei Grad kalten Starnberger See zeigt. Dabei hörte man sie laut stöhnen: "Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott." Nach der frostigen Mutprobe scherzte sie: "Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch bewegen kann. Ich bin angefroren." Für ihre Anhänger postete sie das Video mit den Worten: "Baden im Starnberger See bei zwei Grad… Soll ja gesund sein" – und kündigte entschlossen an, fit fürs Dschungelcamp sein zu wollen.

