Wegen "Prominent getrennt": Aleks schießt gegen Ex Vanessa

Erst vor Kurzem wurde bestätigt, was einige schon vermutet hatten: Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) vervollständigen den Prominent getrennt-Cast. Das Ex-Paar liefert sich seit Wochen einen Rosenkrieg im Netz, der sich nach dem finalen Wiedersehen von Temptation Island VIP immer weiter zuspitzt. Nach der Bekanntgabe ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Trennungsshow meldet sich Aleks erneut zu Vanessa in seiner Instagram-Story – und lässt kein gutes Haar an seiner Ex-Verlobten. "Emotionaler Missbrauch, Gewalt, Manipulation, Kontrolle. Die schwersten Vorwürfe, die man einem Menschen nur machen kann, hat Vanessa in ihrem 40-minütigen Märchenstatement mir gegenüber erhoben! Und trotzdem hat sie gemeinsam mit mir bei 'Prominent getrennt' teilgenommen, wo man sich jede Nacht ein 1,40 Meter breites Bett teilen muss, mehrere Wochen gemeinsam im selben Haus wohnt, täglich in gemeinsamen Teamspielen funktioniert", spottet er.

Aleks' Ansicht nach passen ihre anklagenden Worte nicht mit der Entscheidung zusammen, sich erneut gemeinsam vor die Kamera zu stellen. "Wer es nach 'drei Jahren langer toxischer Gefangenschaft' endlich schafft, sich von einem 'narzisstischen Monster' zu befreien, entscheidet sich (aus den oben genannten Gründen) erneut so intensiv nah zu sein und das, obwohl zu dem Zeitpunkt der 'Prominent getrennt'-Dreharbeiten bereits 'Temptation Island VIP' auf RTL+ lief und alle schmerzhaften Wunden gerade erneut frisch aufgerissen wurden", betont er und fügt hinzu: "Opferrolle und gemeinsame Bettkante passen nicht zusammen. Außer wenn Gage, Reichweite und Aufmerksamkeit wichtiger sind als Prinzipien und Selbstschutz." Ihm scheint damit klar geworden zu sein: "Taten sagen mehr als Worte. Wer kurz darauf so handelt, sagt am Ende mehr aus, als jedes Statement."

Wie die beiden sich bei den Dreharbeiten in Südafrika begegneten, dort miteinander umgegangen und letztendlich verblieben sind, bleibt abzuwarten – der Start der neuen Staffel ist im Laufe dieses Jahres auf RTL+ geplant. Was aber schon klar ist, ist, dass ihre Beziehung vor ein paar Monaten genau dort endete, wo sie auch begonnen hatte. Nachdem Aleks die damalige Verführerin 2022 bei "Temptation Island VIP" kennenlernte und seine Partnerin Christina Dimitriou für sie verließ, wagten sie drei Jahre später die gemeinsame Teilnahme an dem Beziehungsexperiment. Aufgrund von Aleks' grenzüberschreitenden Aussagen zog die Influencerin beim finalen Lagerfeuer jedoch den Schlussstrich.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

Anzeige