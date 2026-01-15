Anna-Maria Ferchichis Reitlehrer stichelt nach Versöhnung

Eine Instagram-Story sorgt aktuell für Gesprächsstoff rund um Anna-Maria Ferchichi (44) und ihren Ehemann Bushido (47). Anna-Marias Reitlehrer Fred Machi teilte jetzt den Satz: "Stell dir vor, du nimmst dir alle Zeit der Welt, um zu heilen, und dann gehst du zurück zu deinem Ex." Nur einen Tag zuvor hatten Anna-Maria und Bushido öffentlich gemacht, dass sie nach einer schwierigen Phase wieder zueinander gefunden haben. Zwar nennt Fred das Paar nicht explizit, doch viele sehen darin nun einen deutlichen Zusammenhang.

Screenshots des Posts verbreiten sich inzwischen auf Plattformen wie X und lösen dort lebhafte Diskussionen aus. Viele Nutzerinnen und Nutzer werten die Worte als klare Spitze gegen das frisch versöhnte Paar. Andere mahnen zur Zurückhaltung und betonen, dass Fred weder Anna-Maria noch Bushido namentlich erwähnt und der Spruch ebenso allgemein gemeint sein könnte. Bushido steht durch das Liebes-Comeback ohnehin verstärkt im öffentlichen Fokus und ist derzeit mit seiner "Alles wird gut"-Tour unterwegs. Für den Rapper markiert die Konzertreihe laut Raptastisch das Karrierefinale, während privat zeitgleich ein Neustart beginnt.

Dass Fred Machi in der Fan-Debatte eine besondere Rolle spielt, kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen Wochen hatten Kommentare von Anna-Maria unter seinen Instagram-Posts bereits für Spekulationen gesorgt. So wirkten die beiden unter einem Foto, das den attraktiven Argentinier oberkörperfrei mit einem Pferd im Wasser zeigt, auffallend vertraut und wurden von Fans als flirtend interpretiert. Vor wenigen Tagen machten Anna-Maria und Bushido dann jedoch ihre Versöhnung öffentlich. Ob Fred Machis aktuelle Story tatsächlich als Kommentar dazu gedacht war, bleibt also offen.

Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

fredmachi Reitlehrer Fred Machi im Mai 2024

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024